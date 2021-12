Gehalt.de Wo Finanzberater am meisten verdienen

In Hessen mit Deutschlands Finanzmetropole Frankfurt winkt die höchste Bezahlung, in Mecklenburg-Vorpommern müssen sich Finanzberater mit recht viel weniger zufrieden geben: Die Internetplattform Gehalt.de hat ermittelt, mit wie viel Brutto-Monatsgehalt Finanzprofis in Deutschland rechnen können. Die Werte sind nach Bundesländern unterteilt.

Nicht aufgeschlüsselt hingegen sind die genauen Jobbezeichnungen. Beispielsweise rechnet Gehalt.de sowohl die Vermittler einer Bank als auch Finanz-Controller, die möglicherweise für ein Möbelhaus tätig werden, in die Rubrik „Finanzberatung“. Da die Mischung für alle Bundesländer gleichermaßen gilt, ist das hier errechnete durchschnittliche Monatsgehalt wiederum aussagekräftig.