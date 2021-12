Gehalts-Studie Zürcher Fonds-Manager mit kleinerem Bonus als Londoner

Der durchschnittliche Bonus für einen Vice President bei einem Asset-Verwalter in London beträgt den Angaben zufolge 42.000 Dollar - verglichen mit lediglich 27.000 Dollar bei einer ähnlichen Position in Zürich.Auch bei anderen Rängen ist der Trend identisch. Die Boni für Directors sind 56 Prozent und die für Managing Director 13 Prozent höher in London, hieß es.Laut der Daten zahlen die Schweizer Firmen dafür ein höheres Grundgehalt. So verdienen etwa Mitarbeiter im Rang eines Analysten oder Associates zwischen 50 Prozent und 70 Prozent mehr in Zürich als in London, zeigen die Daten. Die Lücke verschlanke sich in den oberen Hierarchiestufen.Aufsichtsbehörden in Europa arbeiten derzeit daran, die Boni in der Region zu begrenzen. Damit soll ein Eingehen von übergroßen Risiken, was als einer der Gründe für die Finanzkrise von 2008 gilt, verhindert werden.