Während die meisten Branchen ihre Gehaltsbudgets für 2027 stabilisieren oder sogar wieder erhöhen, plant die Finanzbranche laut WTW als einzige einen weiteren Rückgang.

Die Gehaltsbudgets deutscher Unternehmen stabilisieren sich 2026 auf niedrigerem Niveau als in vergleichbaren Volkswirtschaften. Mit einem Median von 3,1 Prozent liegt Deutschland unter Ländern wie Spanien (3,2 Prozent), Großbritannien und den USA (je 3,5 Prozent) oder Südkorea (4,0 Prozent). Das zeigt die Salary Budget Planning Survey von WTW, für die das Beratungsunternehmen 880 deutsche Unternehmen befragt hat. Für 2027 planen die Unternehmen im Median einen leichten Anstieg auf 3,2 Prozent.

Eine Branche schert dabei aus: die Finanzbranche. Nach Zahlen aus dem WTW-Report, die DAS INVESTMENT exklusiv vorliegen, ist der Finanzsektor die einzige der sechs von WTW ausgewerteten Branchen, für die 2027 ein Rückgang des Gehaltsbudgets prognostiziert wird: von 3,2 Prozent im laufenden Jahr auf 3,0 Prozent im kommenden.

Bildquelle: WTW

Zum Vergleich: Alle anderen von WTW erfassten Branchen bleiben 2027 mindestens stabil oder ziehen wieder an. Chemie und Pharma planen für 2027 mit 3,4 Prozent sogar spürbar mehr Budget ein als 2026, Einzelhandel und Vertrieb sowie Technologie/Medien/Telekommunikation stagnieren bei 3,0 Prozent. Einzig die Finanzbranche rechnet mit einem echten Rückgang.

Anhaltender Kostendruck und unsichere Rahmenbedingungen

Auf Nachfrage von DAS INVESTMENT führt WTW den Rückgang auf die allgemeine Marktlage zurück: Analog zur Entwicklung im Gesamtmarkt sei davon auszugehen, dass insbesondere der anhaltende Kostendruck sowie die allgemein unsicheren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu einer etwas zurückhaltenderen Einschätzung der Finanzbranche für 2027 beitragen, so ein WTW-Sprecher. Eine branchenspezifische Begründung wie beim Margendruck in der Chemiebranche liefert WTW für den Finanzsektor damit nicht – der Rückgang wird als Ausdruck der übergeordneten konjunkturellen Unsicherheit eingeordnet.

Ein ähnliches Muster zeigt sich unterdessen in der Schweiz, wenn auch in einer separaten Erhebung: Laut einer KOF-Umfrage, über die die „NZZ“ berichtete, sanken dort die Lohnerwartungen der Banken für 2027 am deutlichsten unter allen Branchen – von zuvor erwarteten 1,4 Prozent auf nur noch 0,8 Prozent. Als mögliche Gründe nannte KOF-Ökonom Michael Siegenthaler den Zusammenschluss von UBS und Credit Suisse, den zunehmenden Einsatz von KI sowie wachsende Konkurrenz durch Online-Angebote. Diese Erklärung bezieht sich auf den Schweizer Bankenmarkt und lässt sich nicht direkt auf die WTW-Zahlen für Deutschland übertragen – sie zeigt aber, dass ein rückläufiger Trend bei Finanzdienstleistern derzeit kein rein deutsches Einzelphänomen ist.

Bis zu 5,5 Prozent Gehaltsplus bei guter Leistung

Auch bei der leistungsabhängigen Vergütung fällt die Finanzbranche auf den ersten Blick aus dem Rahmen. Über alle Branchen hinweg gilt laut WTW: Wer die höchste Leistungsbewertung erhält, bekommt im Schnitt 5,2 Prozent mehr Gehalt, Durchschnittlich-Bewertete 2,7 Prozent, unterdurchschnittlich Bewertete 1,3 Prozent.

Bei Finanzinstituten in Deutschland zeigt sich ein leicht abweichendes Bild:

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Auffällig: Bei Finanzinstituten liegt die Kategorie „Überdurchschnittliche Bewertung“ (5,5 Prozent) rechnerisch über „Höchste Bewertung“ (5,3 Prozent) – branchenübergreifend eine Ausnahme. WTW bestätigt auf Nachfrage, dass die Werte korrekt sind. Die geringe Abweichung erkläre sich durch die zugrunde liegende Stichprobe: Für die einzelnen Performance-Kategorien hätten nicht vollständig identische Unternehmen Daten gemeldet, wodurch in Einzelfällen sehr kleine Verschiebungen auftreten könnten. Bei der Differenz von 5,5 Prozent gegenüber 5,3 Prozent handle es sich um einen solchen Stichproben-Effekt, so WTW.