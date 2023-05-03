Statistisches Bundesamt Gehaltsrechner: So viel verdienen Versicherungsexperten in Deutschland

Das Statistische Bundesamt bietet ab sofort einen Online-Gehaltsrechner an – auch für Versicherungsmitarbeiter. DAS INVESTMENT hat das Tool getestet und berichtet, was Versicherungs-Sachbearbeiter, -Fachwirte,- Vermittler, -Berater & Co. verdienen.

Beratungsgespräch: Der Online-Gehaltsrechner des Statistischen Bundesamts zeigt unter anderem, was Versicherungsexperten abhängig von ihrem Abschluss, Alter, Berufserfahrung, Bundesland und Geschlecht verdienen.

Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat auf seiner Webseite einen interaktiven Gehaltsrechner gestartet. Der Nutzer gibt Beruf, Branche, Abschluss, Alter, Betriebszughörigkeit und Bundesland an und erfährt, wie viel Geld Fachkräfte mit ähnlichen Ausgangsdaten im Monat brutto verdienen.

Der Gehaltsvergleich basiert auf den Daten der sogenannten Verdienststrukturerhebung. Dabei erfasst Destatis alle vier Jahre die Gehälter. An dieser Erhebung nehmen rund 60 000 repräsentativ ausgewählte Betriebe teil und liefern Angaben zum Bruttomonatslohn von rund 600.000 abhängig Beschäftigten in Vollzeit. Um eine bessere Vergleichbarkeit zu gewährleisten, werden die Teilzeitgehälter nicht berücksichtigt. Auch Bestandteile wie das 13. Monatsgehalt, Urlaubsgeld oder Weihnachtsgeld lässt der Gehaltsrechner außen vor.

Gender-Pay-Gap

Die Angaben zu den einzelnen Beschäftigten kommen laut Destatis aus der Lohnabrechnung der Betriebe, „was eine hohe Datenqualität gewährleistet“. Schließlich seien die auskunftsgebenden Betriebe gesetzlich verpflichtet, vollständige und korrekte Angaben zu machen. Zudem erfolge eine Plausibilisierung der Daten durch die Statistischen Landesämter. „Dies gewährleistet eine sehr genaue und zuverlässige Datenbasis“, heißt es von Destatis.

Die Ergebnisse sind nach Männern und Frauen aufgegliedert und enthalten damit auch Informationen zum sogenannten Gender-Pay-Gap. Und dieser ist in der Versicherungsbranche nicht unerheblich. Das brachten bereits Untersuchungen des Online-Gehaltsportals Kununu zum Vorschein. Die Destatis-Daten bestätigen dies.

Monatsgehälter bis zu 5.600 Euro

So verdient ein 25-jähriger Versicherungssachbearbeiter mit abgeschlossener Ausbildung, der in Hamburg arbeitet und dem Betrieb seit zwei Jahren angehört durchschnittlich 3.253 Euro brutto im Monat. Seine Kollegin mit den gleichen Ausgangsdaten kommt auf lediglich 2.922 Euro brutto monatlich.

Ein Versicherungsvermittler mit ansonsten gleichen Voraussetzungen verdient im Schnitt 3.620 Euro, eine Vermittlerin 3.251 Euro. Ein Versicherungsberater kommt auf 4.152 Euro, seine Kollegin auf 3.729 Euro.

Ein 40-jähriger Versicherungsfachwirt mit Master-Abschluss verdient laut Destatis-Gehaltsrechner durchschnittlich 5.128 Euro – und damit knapp 500 Euro mehr als seine Kollegin (4.606 Euro).

Das durchschnittliche Brutto-Gehalt für einen 40-jährigen Versicherungsmathematiker mit Master-Abschluss erreicht sogar 5.600 Euro. Die gleichaltrige Versicherungsmathematikerin verdient laut Statistik im Schnitt 5.029 Euro.