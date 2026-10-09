Welche Jobs in der Versicherungsbranche sechsstellig bezahlt werden, zeigt ein neuer Gehaltsreport von Schuckart Consulting. Was die Zahlen taugen und wo sie an Grenzen stoßen.

Sachbearbeiter, Underwriter, Großkundenbetreuer, Geschäftsführer: In ihrem Bericht untersucht die Personalberatung Schuckart Consulting, welche Gehälter für verschiedene Positionen in der Versicherungsbranche gezahlt werden.

Die Berliner Personalberatung Schuckart Consulting hat ihren „Gehaltsreport Versicherungen 2025/2026“ veröffentlicht. Er nennt Fixgehaltsspannen für mehr als 35 Positionen. Grundlage sind laut dem Unternehmen mehrere hundert Mandanten- und Kandidatengespräche sowie abgeschlossene Besetzungen zwischen September 2025 und September 2026. Gegenüber 2025 sind die Spannen laut Schuckart im Schnitt um 5 bis 8 Prozent gestiegen, am oberen Ende stärker als am unteren.

Klassische Rollen: Tarif als Takt

In der Sachbearbeitung beginnen Fixgehälter laut Report bei 42.000 bis 52.000 Euro und enden für Senior-Profile bei rund 75.000 Euro. Diese Gruppe profitiert nach Einschätzung der Berater fast ausschließlich vom Tarif.

Die Abteilungsleitung reicht dagegen bis 170.000 Euro und hat die größte Streuung: Größe des Hauses, Tarifbindung und Ergebnisverantwortung machen hier bis zu 50.000 Euro Unterschied.

Industrieversicherung: Wo es sechsstellig wird

Deutlich höher liegen die Werte für Spezialpositionen im Industriegeschäft, die der Report gesondert ausweist. Underwriter für Industrie-Sach und -Haftpflicht mit drei bis acht Jahren Erfahrung kommen laut Report auf 90.000 bis 135.000 Euro fix. Im Spezial-Underwriting für Cyber, D&O und Financial Lines reicht die Senior-Spanne bis 180.000 Euro.

Key-Account-Manager im Industriegeschäft erreichen als Senior 150.000 bis 200.000 Euro, dazu kommen 20 bis 40 Prozent variable Vergütung. An der Spitze stehen Spartenleiter und Heads of Underwriting bei Versicherern mit bis zu 300.000 Euro.

Den Gehaltssprung erklärt Schuckart mit zwei Entscheidungen: Spezialisierung auf eine Sparte und Übernahme von Kundenverantwortung. Eine Fachbetreuung Industrie mit fünf Jahren Erfahrung liegt laut Report bei rund 80.000 Euro, eine Großkundenbetreuung mit eigenem Bestand bei rund 125.000 Euro plus Bonus.

Portale zeigen niedrigere Werte

Öffentliche Gehaltsportale weisen deutlich niedrigere Werte aus. Für Underwriter nennt Stepstone einen Median von 64.000 Euro, Glassdoor 78.000 Euro Gesamtvergütung. Schuckart erklärt die Differenz damit, dass Portale auch Junior-, Privatkunden- und Teilzeitprofile mitzählen.

Auch der Kununu-Gehaltscheck 2026 misst Durchschnitte über alle Beschäftigten: Männer in der Versicherungsbranche verdienen dort im Schnitt rund 68.000 Euro, Frauen 55.949 Euro. Damit liegt die Assekuranz bei den Männern auf Platz eins aller Branchen.

Geschäftsführung im Maklermarkt: Bis zu 600.000 Euro

Für Maklerhäuser gibt es keine Offenlegungspflicht. Schuckart nennt deshalb Spannen aus eigenen Mandaten. Geschäftsführer bei Kleinmaklern mit bis zu 20 Mitarbeitenden verdienen demnach 90.000 bis 150.000 Euro fix. Bei deutschen Großmaklern wie Ecclesia, Funk oder MRH Trowe sind es 250.000 bis 450.000 Euro, plus 25 bis 40 Prozent variabel. Die Deutschlandchefs internationaler Makler kommen auf 350.000 bis 600.000 Euro, ergänzt um Aktienprogramme.

Der Tarif als Untergrenze

Für Kandidaten aus tarifgebundenen Häusern ist der Tarif die Messlatte. Seit dem 1. September 2026 gilt im Innendienst die zweite Stufe von 3,3 Prozent. Die höchste Tarifgruppe VIII kommt damit inklusive Weihnachts- und Urlaubsgeld auf rund 82.900 Euro brutto im Jahr. Im angestellten Außendienst steigen die Bezüge nach acht Nullmonaten ab 1. November 2026 um 4,5 Prozent (DAS INVESTMENT berichtete). Auch beim Urlaubsgeld zahlt die Branche laut einer WSI-Studie überdurchschnittlich.

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Bei den Zusatzleistungen gelten Betriebsrente, hybrides Arbeiten und 30 Urlaubstage laut Report als vorausgesetzt. Den Unterschied machen Mobilitätsbudget, Weiterbildung und für Senior-Profile Beteiligungsmodelle. Arbeitgebern rät Schuckart, das Gesamtpaket in Euro zu beziffern. Ein Angebot mit 95.000 Euro Fixgehalt, 13. Gehalt, 5 Prozent Betriebsrente und 3.000 Euro Weiterbildungsbudget entspreche rund 110.700 Euro.

Einordnung

Der Report ist allerdings kein neutraler Marktüberblick. Schuckart vermittelt selbst Fach- und Führungskräfte, und die Zahlen stammen aus diesem Geschäft. Die Berater räumen selbst ein, dass ihre Gespräche keine Zufallsstichprobe sind: Sie bilden vor allem Wechselsituationen auf Fach- und Führungsebene ab. Die Spannen beschreiben daher eher, was in Verhandlungen erzielt wird, als das, was die Branche im Durchschnitt zahlt. Darüber hinaus gibt der Report nicht an, auf welcher Fallzahl je Position die Auswertung basiert.

Für 2027 deuten andere Daten eher auf Zurückhaltung hin. Laut der WTW-Gehaltsbudgetstudie plant die Finanzbranche als einzige von sechs untersuchten Branchen 2027 ein niedrigeres Gehaltsbudget: 3,0 Prozent nach 3,2 Prozent im laufenden Jahr. Gleichzeitig bauen Versicherer Routinestellen ab. Die Ergo will bis 2030 rund 1.000 Stellen streichen und etwa 700 Mitarbeiter umschulen, wie Personalvorständin Lena Lindemann im Interview erläuterte.