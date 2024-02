Es gibt viele Dinge, die an einem neuen Job interessant sein können: der Reiz einer neuen Aufgabe. Neue Kollegen. Eine andere Arbeitsumgebung. Häufig ist es aber auch ein höheres Gehalt. Und hier gab es zuletzt einige Bewegung, wie eine aktuelle Studie von Banking Consult zeigt.



„Im Bereich des Asset Managements beobachten wir aktuell signifikante Entwicklungen im Hinblick auf die Gehaltsstrukturen“, heißt es zu Beginn der Studie. Die rasant voranschreitende Digitalisierung und die damit einhergehende Automatisierung von Prozessen würden zu einer Verschiebung der erforderlichen Kompetenzen führen, was sich wiederum auf die Vergütungssysteme auswirke. „Fachkräfte mit Expertise in Datenanalyse, künstlicher Intelligenz und digitalen Technologien sind zunehmend gefragt und erzielen überdurchschnittliche Gehälter.“



Neben der Zunahme von Technologie im Arbeitsalltag ist ein zweiter Branchentrend der verstärkte Fokus auf Nachhaltigkeit und ethische Investitionen. „Vermögensverwalter,...