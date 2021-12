Redaktion 04.04.2017 Lesedauer: 1 Minute

Gehaltsvergleich Versicherungsbranche zahlt Master-Absolventen am meisten

Berufseinsteiger, die die Universität mit einem Master-Abschluss verlassen, können in der Versicherungsbranche mit den höchsten Einstiegsgehältern rechnen: Absolventen erwartet hier ein durchschnittliches Jahreseinkommen von über 54.000 Euro. Das ergab eine Analyse durch das Vergleichsportal Gehalt.de. Wer „nur“ einen Bachelorabschluss in der Tasche hat, darf in der Autoindustrie mit dem höchsten Verdienst rechnen, ergab der Branchenvergleich.