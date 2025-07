Zufriedene Mitarbeiter sind motivierter und arbeiten produktiver. Und laut einer Studie des Personaldienstleisters Avantgarde Experts hat das Gehalt den größten Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit. Die Versicherer scheinen in diesem Bereich gut aufgestellt zu sein: Im Branchenvergleich der Durchschnittsgehälter landet die Assekuranz auf Rang 1.

Das ergab eine Auswertung des Karriere-Portals Kununu. Mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 61.724 Euro überholt die Versicherungsbranche die Banken, die im Vorjahr zu den Top-Arbeitgebern zählten, und kehrt zurück an ihren Spitzenplatz aus dem Jahr 2023.

Gehaltszufriedenheit: Versicherer auf Platz 2

Die Versicherungsmitarbeiter wissen das anscheinend zu schätzen: Laut einer aktuellen Kununu-Auswertung sind 73 Prozent von ihnen mit ihrem Gehalt und den Sozialleistungen ihres Arbeitgebers zufrieden. Damit landet die Assekuranz im Branchenranking zur Gehaltszufriedenheit auf Rang 2, direkt hinter der Energiewirtschaft.

Besonders großzügig in Sachen Gehalt zeigen sich laut einer früheren Kununu-Auswertung die Rückversicherer Munich Re und Hannover Rück sowie die Baloise Gruppe, die im April mit der Helvetia fusionierte: Hier winken jährliche Durchschnittsgehälter zwischen 75.873 Euro und 93.965 Euro – zur Freude der Mitarbeiter.

Doch auch bei vielen kleineren Versicherern und Maklerunternehmen herrscht gute Stimmung, wenn es um die Bezahlung geht. Um solche Firmen auszuzeichnen, hat die Karriereplattform das Siegel „Top Rated 2025 Gehaltszufriedenheit“ ins Leben gerufen.

Um den Siegel zu bekommen, müssen die Unternehmen folgende Voraussetzungen erfüllen:

Mindestens 70 Prozent Gehaltszufriedenheit, insgesamt und in den letzten zwölf Monaten

Mindestens 3,8 Sterne in der Kategorie Gehalt & Sozialleistungen, insgesamt und in den letzten zwölf Monaten

Mindestens 3,4 Sterne im Mitarbeitenden-Score, insgesamt und in den letzten zwölf Monaten

Mindestens 3,4 Sterne in der Gesamtbewertung seit Bestehen des Profils

Mindestens sechs Bewertungen von Mitarbeitenden seit Bestehen des Profils (Bewertungen von Bewerbenden werden nicht berücksichtigt)

Mindestens zwei neue oder aktualisierte Bewertungen in den letzten zwölf Monaten.

Ausgezeichnet werden laut Kununu nur Unternehmen, die alle vorgegebenen Kriterien vollständig erfüllen.

Allerdings werden bei Kununu-Auswertungen lediglich die Gehaltsangaben berücksichtigt, die Nutzer freiwillig in der Datenbank hinterlegen. Die Ergebnisse können daher von den tatsächlich gezahlten Gehältern abweichen. Zudem ist zu beachten, dass Kununu kostenpflichtige Siegel wie „Top Rated 2025 Gehaltszufriedenheit“ an Unternehmen vergibt, was einen potenziellen Interessenkonflikt hinsichtlich der Vermarktung solcher Auszeichnungen darstellen kann.

Gender Pay Gap: 26 Prozent

Eine weitere Einschränkung: Die hohen Gehälter gelten hauptsächlich für männliche Fach- und Führungskräfte. Die Frauen hingegen verdienen deutlich weniger: Der Gender Pay Gap ist in der Finanz- und Versicherungsbranche besonders groß und liegt bei 26 Prozent. Das zeigt eine Auswertung des Statistischen Bundesamtes.

Laut Kununu nimmt die Ungerechtigkeit in Sachen Bezahlung im Karriereverlauf und mit steigender Berufserfahrung zu. So verdienen Frauen, die eine Führungsposition bekleiden und/oder mindestens zehn Jahre in ihrem Beruf vorweisen können jeweils rund 20 Prozent, also ein Fünftel weniger Geld als ihre männlichen Kollegen in der gleichen Position. Da Kununu bei der Gehaltszufriedenheit, anders als bei anderen Gehaltsauswertungen, nicht nach Geschlechtern unterscheidet, könnten zudem die Bewertungen der Mitarbeiterinnen von denen der Mitarbeiter abweichen.

Trotzdem geben die Ergebnisse einen guten Überblick über die Firmen, deren Gehälter von den Mitarbeitern als großzügig oder zumindest fair wahrgenommen werden. In unserer Bildstrecke finden Sie daher die 30 Versicherungs- und Maklerunternehmen mit ausschließlich Vier- und Fünf-Sterne-Bewertungen in der Gehalt-Kategorie.

