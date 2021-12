Redaktion 13.04.2015 Lesedauer: 1 Minute

Geld ausgeben in Florida Was machen die Lehman Brothers und ihre Kollegen eigentlich heute?

Als 2008 die Bankenkrise über die USA und die Welt hereinbrach, gaben die Chefs der amerikanischen Banken ihnen ein Gesicht - meist das des skrupellosen, gierigen Managers. Was machen die Herren heute? In Florida in der Sonne liegen und ihre Millionen verprassen? Ja, so ungefähr.