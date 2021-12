Die Tatsache, dass Sie gerade diesen Text lesen, macht es ziemlich wahrscheinlich, dass Sie sich schon einmal mit „Impact Investing“ beschäftigt haben – oder zumindest wissen, was damit gemeint ist: nämlich das Anlegen mit dem expliziten Ziel, neben einer Rendite auch positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft zu erzielen.

Während „Impact Investing“ in der Asset-Management-Industrie insgesamt noch in den Kinderschuhen steckt, gilt das in Deutschland noch mehr als in den USA und Großbritannien, wie eine aktuelle Befragung ergeben hat, die wir von American Century Investments in Auftrag gegeben haben.

In harten Zahlen ausgedrückt heißt das: Nur rund ein Drittel der Bundesbürger findet das Konzept des Impact Investing „sehr ansprechend“ oder „relativ ansprechend“. In den USA und Großbritannien hingegen ist es jeweils rund die Hälfte der Bürger.

Es gibt allerdings nicht nur Unterschiede zwischen den Ländern, sondern auch zwischen den verschiedenen Altersgruppen. Bemerkenswert ist, dass in allen Regionen jüngere Menschen aufgeschlossener für Impact Investing sind als ältere Generationen.

Die Umfrage unterscheidet dazu die Generation der Millenials, die Generation X und die Babyboomer. Die größten Anhänger des Impact Investing sind Millenials in Großbritannien, von denen beinahe zwei Drittel die Idee „sehr ansprechend“ oder „ansprechend“ finden.

Bei deutschen Millennials sind es immerhin noch 45 Prozent. Am geringsten ist die Aufgeschlossenheit bei deutschen Babyboomern, von denen sich nur ein Viertel von Impact Investing angesprochen fühlt. Sie sind zugleich die Gruppe, die zu mehr als der Hälfte mit „ich weiß nicht“ antwortet – ein Indiz dafür, dass geringere Vertrautheit mit dem Begriff des Impact Investing auch eine geringere Aufgeschlossenheit nach sich zieht.

Während ausbaufähiges Wissen sicherlich eine Herausforderung bleibt, ist doch klar, dass Nachhaltigkeit für Privatanleger sehr wichtig ist – das gilt vor allem in Europa und in Deutschland. Neben einer stark ausgeprägten sozialen Verantwortung von Unternehmen, die sich zum Beispiel am Konzept der Mitbestimmung zeigt, spielt vor allem die ökologische Nachhaltigkeit für die Bürger hier eine wichtige Rolle, was unsere Studie ebenfalls gezeigt hat.

Und nicht zuletzt gibt es in Deutschland eine ganze Reihe bekannter institutioneller Investoren, die Nachhaltigkeitskriterien bei ihren Anlageentscheidungen einen hohen Wert beimessen: Kirchenbanken, dezidierte Nachhaltigkeitsbanken, Stiftungen und auch viele berufsständische Versorgungswerke.