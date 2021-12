Svetlana Kerschner 06.07.2009 Aktualisiert am 28.01.2020 - 09:17 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Geld-Giganten: Bank of America neue Nummer eins

Als einziges deutsches Finanzinstitut steht die Deutsche Bank in der Top-Ten-Liste der weltweit größten Vermögensverwalter: Sie hat es auf den neunten Platz geschafft. An der Spitze steht Bank of America, die die Schweizer UBS von ihrer Position als weltgrößter Vermögensverwalter verdrängt hat.