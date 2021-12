Svetlana Kerschner 13.05.2009 Aktualisiert am 27.01.2020 - 17:23 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Geld liegt auf der Straße: Robeco-Fonds investiert in Infrastruktur

Mit dem Robeco Infrastructure Equities (WKN A0RCXU) legt die niederländische Fondsgesellschaft Robeco einen neuen Infrastruktur-Fonds auf. Fondsmanager Steef Bergakker investiert hauptsächlich in Firmen, die an der Konstruktion sowie am Bau von Infrastrukturanlagen beteiligt sind.