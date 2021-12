Ein Blick auf den Kontoauszug hat sich in den vergangenen Tagen für mehr als 430.000 Privatversicherte der Debeka gelohnt. Insgesamt 300 Millionen Euro hat der Marktführer an Kunden mit Volltarif überwiesen, die in 2007 keine Rechnungen zur Erstattung eingereicht haben.



Auch im nächsten Jahr können die Debeka-Versicherten mit einer Summe in Höhe von vier Monatsbeiträgen rechnen, wenn sie in 2008 leistungsfrei bleiben.