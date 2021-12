Geldadel: Die Von und Zus der Finanzwelt

Alter Name aber schnöder Mammon: Im Geldgeschäft ist der Adel zuhause. Mitunter bringt er auch noch etwas Glamour mit ins Geschäft. So ist die Schwester des Gutzwiller-Fondsmanagers Ivan de la Fressange, Ines, ehemaliges Topmodel und Muse von Mode-Kaiser Karl Lagerfeld. Gutzwiller-Chef Erzherzog Lorenz ist seit 1984 mit der Tochter des belgischen Königs verheiratet. Zur Bilderstrecke „Die Von und Zus der Finanzwelt“ Doch auch im modernen Raubrittertum kennt sich der Adel aus. So versuchte erst jüngst Prinz Michael von Jugoslawien den englischen Thronfolger Prince Charles als Investor für einen Madoff-Skandalfonds zu gewinnen.