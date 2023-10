Geldanlage in Deutschland Aktien im Westen der Bundesrepublik stärker gefragt

In Ostdeutschland werden aktienbasierte Geldanlagen weniger positiv bewertet als in den westdeutschen Bundesländern – das zeigt der neueste Deutsche Geldanlage-Index Sommer 2023 des Deutschen Instituts für Vermögensbildung und Alterssicherung (Diva; Eigenschreibweise: DIVA) auf. Die allgemeine Grundstimmung ist aber in beiden Regionen positiv.

Wert stagniert seit vier Befragungen

Für den Index wird das Stimmungsbild der Menschen in Deutschland zum Thema Geldanlage gemessen. Er kann Werte zwischen 100 und -100 annehmen. Der bundesweite Indexwert liegt im Sommer 2023 bei 29,5, was als grundsätzlich positiv bewertet wird. Andererseits stagniere der Wert seit inzwischen vier Befragungen auf dem erreichten Plateau. Hier fehlen aus Sicht des Instituts politische Impulse, um den Wert zukünftig weiter zu steigern.

In den westdeutschen Bundesländern beträgt der Indexwert 31,1. Dies bedeutet eine leichte Verbesserung im Vergleich zum Winter 2022/23 (30,4) und Sommer 2022 (30,4). Seinen Höchstwert hatte der Index bisher im Winter 2021/22 mit 33,2.

In den ostdeutschen Bundesländern liegt er bei 22,4, wie schon bei der letzten Erhebung im Winter 2022/23. Den tiefsten Stand gab es hier im Winter 2020/21 mit 17,4.

>>> Grafik vergrößern

Nicht genügend Geld zum Anlegen vorhanden

Der Geldanlage-Index geht auch den persönlichen Gründen nach, die für die Befragten gegen eine (stärkere) Geldanlage in aktienbasierte Anlageformen sprechen. Stärkster Grund war hier sowohl in West als auch in Ost, nicht genügend Geld zum Anlegen zu haben (41,3 beziehungsweise 47,4 Prozent). Es folgen die Angst, dass das gesamte Geld zum Beispiel in einer Krise verloren gehen könnte (West: 29,9 Prozent, Ost: 29,3 Prozent) sowie ein generell zu hohes Risiko der Anlageform zum Beispiel durch Börsenschwankungen (West: 29,3 Prozent, Ost: 26,4 Prozent).

Zwischen West und Ost gibt es aber noch weiterhin deutliche Unterschiede: So führe das niedrigere Einkommen und der Mangel an Erbschaften im Osten dazu, dass die Menschen hier weniger Möglichkeiten für den Aufbau von nennenswertem Vermögen haben. „Hinzu kommt die allenthalben zu spürende Inflation, die natürlich Menschen mit niedrigeren Einkommen und ohne Vermögen mit voller Wucht trifft“, betont Norman Wirth, geschäftsführender Vorstand des Bundesverbands Finanzdienstleistung AfW, der einer der Trägerverbände des Diva ist.

Der Deutsche Geldanlage-Index wird halbjährlich durch das Deutsche Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung (Diva) veröffentlicht. Dafür werden online 2.000 Personen befragt. Sie sollen ihre Einschätzungen zur aktuellen und zukünftigen Situation aktienbasierter Geldanlagen abgeben.