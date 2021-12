Geldanlage im Mai: Berater bevorzugen Carmignac und DWS

Die französischen Starinvestoren um Firmengründer und -lenker Edouard Carmignac verdanken ihren Erfolg beim deutschen Anleger zwei Produkten: dem globalen Aktienfonds Carmignac Investissement (WKN: A0DP5W) und dem recht defensiven Mischfonds Carmignac Patrimoine (WKN: A0D PW0). Schon seit Monaten rangieren die Fonds in den Verkaufslisten der Berater-Pools stets auf Spitzenpositionen. Der eher unangenehme Nebeneffekt: Mit Volumen von 10 Milliarden Euro (Patrimoine) und mehr als 4 Milliarden Euro (Investissement) wirkt das Duo schon recht klobig.



Ein etwas gemischteres Bild zeigen die Verkaufsschlager der DWS: Neben dem Klassiker DWS Vermögensbildungsfonds I (WKN: 847652), den der Chef Klaus Kaldemorgen persönlich betreut, finden sich der geldmarktnahe Fonds DWS Rendite Optima (WKN: 986329), der Garantie-Rentenfonds DWS Rendite Plus Garant (WKN: DWS0UA), der Hochzinsanleihenfonds DWS Euro-Corp High Yield (WKN: 972280) und der Laufzeitfonds DWS Unternehmensanleihen Direkt 2014 (WKN: DWS0R6) Letzterer repräsentiert gleichzeitig den Schwerpunkt, den die Pools bei den Asset-Klassen gesetzt haben. Es sind Anleihen, hier vor allem Unternehmenspapiere. Auch bei den Zertifikaten spielen Zinsanlagen eine große Rolle, wie aus den Absatzlisten von Jung, DMS & Cie. und Netfonds hervorgeht. Die Vermögensverwalter bei der DAB Bank konzentrierten sich dagegen lieber auf Bonuszertifikate. Und dass auf den Plätzen 1 bis 3 Reverse-Bonuszertifikate liegen, lässt eine leicht negative Einstellung erkennen. Welche weiteren Produkte es in den Verkaufslisten auf die vorderen Ränge geschafft haben erfahren Sie auf unserer Top-Seller-Seite. Ausgewählte Fonds und Zertifikate haben wir wie immer für Sie porträtiert.