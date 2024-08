Expedition Investment Podcast | Folge 5 ETFs, Aktien, Anleihen: Investieren Männer und Frauen unterschiedlich?

Männer wollen Rendite, Frauen investieren in Nachhaltigkeit. Ein weit verbreitetes Klischee oder entspricht das der Wirklichkeit? In der fünften Folge von „Expedition Investment – Staffel 2" sprechen Yasemin Kaya-Tautz (MorgenFund) und Lisa Hassenzahl (Her Family Office) darüber, was Frauen bei der Geldanlage wirklich brauchen.

Die Frage, ob Männer und Frauen unterschiedlich investieren, ist ein spannendes Thema, das in den letzten Jahren vermehrt Aufmerksamkeit erhalten hat. Studien zeigen, dass es in der Tat Unterschiede in den Anlagegewohnheiten und Prioritäten von Männern und Frauen gibt. Diese Unterschiede betreffen unter anderem die Wahl der Anlageinstrumente, die Risikobereitschaft und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten. Ein oft zitierter Unterschied ist die Risikobereitschaft. Expertin Yasemin Kaya-Tautz: „Männer neigen dazu, risikofreudiger zu investieren als Frauen. Sie sind häufiger bereit, in volatilere Anlageklassen wie Aktien zu investieren, während Frauen tendenziell konservativere Anlagen bevorzugen, wie Anleihen oder sparbuchähnliche Produkte. Diese vorsichtigere Herangehensweise kann teilweise durch eine stärkere Risikoaversion und ein höheres Sicherheitsbedürfnis erklärt werden."

ETFs und Aktien: Frauen investieren gerne in Nachhaltigkeit

ETFs sind bei beiden Geschlechtern beliebt, jedoch gibt es Unterschiede in der Herangehensweise. Männer investieren häufiger in einzelne Aktien und spezialisierte ETFs, während Frauen eher diversifizierte ETFs bevorzugen, um das Risiko zu streuen. Diese Diversifizierungsstrategie kann Frauen helfen, langfristig stabilere Renditen zu erzielen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Bedeutung von Nachhaltigkeit bei der Geldanlage. Lisa Hassenzahl: „Frauen legen oft mehr Wert auf ethische und nachhaltige Investitionen. Sie neigen dazu, in Unternehmen und Fonds zu investieren, die soziale und ökologische Verantwortung übernehmen. Dies zeigt sich in der zunehmenden Beliebtheit von ESG-Fonds (Environmental, Social, and Governance), die speziell darauf abzielen, nachhaltige und verantwortungsvolle Investitionen zu fördern."

Männer investieren in „Rüstung" und Frauen in „Verteidigung"?

Lisa Hassenzahl und Yasemin Kaya-Tautz sind sich einig: Das unterschiedliche Investitionsverhalten zwischen Männern und Frauen ist nicht als besser oder schlechter zu bewerten, sondern spiegelt unterschiedliche Prioritäten und Herangehensweisen wider. Ein Verständnis dieser Unterschiede kann beiden Geschlechtern helfen, ihre Anlagestrategien zu optimieren und finanzielle Ziele effektiver zu erreichen. In der sich wandelnden Finanzwelt spielen sowohl Diversifikation als auch Nachhaltigkeit eine immer wichtigere Rolle, was zeigt, dass beide Geschlechter voneinander lernen können, um ihre finanzielle Zukunft zu sichern.

Weitere Fragen, die in der fünften Folge von „Expedition Investment" diskutiert werden:

1. Männer sind angeblich risikofreudiger – stimmt das wirklich?

2. Frauen haben laut Studie mehr Angst vor Altersarmut, scheuen aber das Investitionsrisiko: Klingt das logisch? Sollten Frauen nicht gerade deswegen mehr investieren?

3. Welche weiteren Themen-ETFs sind bei Frauen beliebt?

4. Brauchen Frauen bei Geldanlage eigene Produkte oder nur eine andere Ansprache?

Auf der Sucher nach Antworten, bekommen Birte und Martin in dieser Folge wieder kompetente Unterstützung von:

Lisa Hassenzahl: Die Darmstädterin arbeitet seit über zehn Jahren in der Finanzbranche und hat mit Her Family Office das erste Family Office Deutschlands ausschließlich für Frauen gegründet. Sie ist studierte Finanzökonomin und hat einen Abschluss als Certified Financial Planner.

Yasemin Kaya-Tautz: Die Frankfurterin ist Head of Direct Sale bei MorgenFund. Sie berät Kunden bei Fragen zu professionellen Anlagelösungen. Durch ihre tägliche Arbeit hat sie einen sehr gutes Verständnis davon, wie unterschiedlich das Verhalten bei Männern und Frauen beim Thema Geldanlage ist.

Hier geht es zur fünften Folge von „Expedition Investment – Staffel 2":

