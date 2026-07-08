Liegt der Rückgang der Geldautomatensprengungen am Rückzug aus der Fläche? Die Deutsche Kreditwirtschaft verneint das auf Nachfrage von DAS INVESTMENT und nennt zwei andere Gründe.

Zerstörter Geldautomat der Sparkasse am 04. Mai 2022 an der Hingbergstraße / Ecke Heinrichstraße in Mülheim: Die Zahl der Sprengungen ging zwischen 2023 und 2025 um fast 70 Prozent zurück.

Weniger Bankfilialen, weniger Geldautomaten – und deshalb auch weniger Sprengungen? Diesen naheliegenden Zusammenhang weist die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) zurück. Der Zusammenschluss der fünf Spitzenverbände der deutschen Kreditwirtschaft antwortet auf Anfrage von DAS INVESTMENT gemeinschaftlich für Banken und Sparkassen.

Hintergrund: R+V meldet starken Rückgang der Sprengungen

Anlass für die Nachfrage war eine Pressemitteilung der R+V Versicherung von Anfang Juli. Darin hatte der Versicherer, bei dem nach eigenen Angaben rund jeder vierte Geldautomat in Deutschland versichert ist, einen Rückgang der Sprengungen um fast 70 Prozent von 2023 auf 2025 vermeldet. Für das erste Quartal 2026 verzeichne man sogar rund 60 Prozent weniger Angriffe als im Vorjahreszeitraum.

Als Grund für die Entwicklung nannte R+V-Risikoberater Friedrich Schneider vor allem modernere Sicherheitskonzepte – etwa Geldfärbesysteme, automatische Verneblungsanlagen und Pavillons aus Stahlbeton –, die Sprengungen für Täter zunehmend unattraktiv machten. Diese seien inzwischen annähernd flächendeckend umgesetzt. Die Ursachenanalyse der DK deckt sich damit im Kern mit der Einschätzung des Versicherers.

Knapp 500 Millionen Euro in Sicherungstechnik investiert

Auf die Frage, ob der Rückgang der Sprengungen mit dem Abbau von Filialen und Automatenstandorten zusammenhänge, antwortet die DK eindeutig: Ein ursächlicher Zusammenhang mit dem Rückgang der Filial- oder Automatendichte bestehe nicht. Stattdessen führt der Verbund den Rückgang auf zwei Faktoren zurück: die umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen der Institute sowie die enge Zusammenarbeit von Banken, Sparkassen, Sicherheitsbehörden und Versicherungswirtschaft.

Zu den eingesetzten Maßnahmen zählen laut DK vor allem Einfärbesysteme und Nachtverschlusssysteme, ergänzt um weitere technische und bauliche Sicherungen je nach Risikolage am jeweiligen Standort. Eine einheitliche Standardlösung gebe es dabei nicht – welche Maßnahmen zum Einsatz kämen, richte sich nach der individuellen Gefährdungseinschätzung.

In der Breite fallen die genannten Summen auf: Nach Angaben der DK haben Banken und Sparkassen in den vergangenen Jahren annähernd 500 Millionen Euro in die Sicherung von Geldautomatenstandorten investiert und mehr als 40.000 zusätzliche Sicherungsmaßnahmen umgesetzt.

Die DK betont zudem, dass der Schutz von Geldautomaten eine Daueraufgabe bleibe. Banken und Sparkassen wollten ihre Sicherheitskonzepte gemeinsam mit den Sicherheitsbehörden kontinuierlich weiterentwickeln, um sowohl die Bargeldversorgung als auch die Sicherheit der Standorte dauerhaft zu gewährleisten.

These stammt von DSGV

Die Frage nach einem möglichen Zusammenhang zwischen Sprengungszahlen und Filial- beziehungsweise Automatendichte ist nicht neu: Bereits Anfang 2023 hatte Christian Achilles, Direktor Kommunikation und Medien beim DSGV, im Interview mit DAS INVESTMENT eingeräumt, dass die zunehmenden Sprengungen mit ein Grund für den Abbau von Geldautomaten seien. Wenn Geldautomaten einem erhöhten Kriminalitätsrisiko ausgesetzt seien und Unbeteiligte gefährdet würden, bleibe den Instituten teilweise nichts anderes übrig, als die Automaten abzubauen, sagte er.