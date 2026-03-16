Den risikolosen Euro-Zins optimieren, dabei maximale Liquidität auch in Marktstressphasen – das ist das Ziel des eNova Active Core Ultra Short Term. Der Geldmarktfonds im Porträt.

Heute geht es um die wohl langweiligste Anlageklasse – nämlich Geldmarktfonds in Euro. Gemeinhin gilt als zweites Kriterium dieser Anlageklasse deren Sicherheit: täglich verfügbar, geringe Schwankungen und eine niedrige, aber kontinuierliche Verzinsung, die bestenfalls oberhalb des Referenzsatzes der Zentralbank ESTR (aktuell per Mitte Februar 1,93 Prozent) liegt.

Schaut man sich dann Performancelisten in dieser Kategorie an, stellt man fest, dass viele Geldmarktfonds Renditen von mehr als 3 Prozent über ein Jahr ausweisen. Was auf den ersten Blick für Anleger interessant scheint, kann nur durch die Inkaufnahme höherer Risiken erreicht werden, was den Punkt Sicherheit in Frage stellt. Wenn selbst Fonds mit dem Schwerpunkt „Geldmarkt Staatsanleihen“, zu 50 Prozent in Unternehmensanleihen und Pfandbriefen investiert sind, ist das dann doch nicht das, was man als Anleger erwartet.

Solange die Renditen passen und es marktseitig zu keinen Problemen kommt, ist das nachvollziehbar. Aber was ist, wenn es zu Problemen kommt? Wenig verwunderlich, dass solche Ansätze in Krisenphasen (zuletzt beispielsweise im Jahr 2022) 5 Prozent oder mehr verlieren. Ob das dann im Sinne der Anleger ist, darf bezweifelt werden.

Finanzmarktkrise 2008

Gehen wir zeitlich noch etwas weiter zurück in die Zeit der Finanzkrise, sprich ins Jahr 2008: Damals kamen aufgrund der Lehman-Brothers-Pleite etliche vermeintlich sichere Geldmarktfonds in Schwierigkeiten, da sie im höheren Maße unter anderem in Lehman-Papieren (Commercial Papers) investiert waren, die über Nacht wertlos und nicht mehr handelbar waren.

Die Folge: Es kam Panik auf, innerhalb weniger Tage wurden über 400 Milliarden US-Dollar aus Geldmarktfonds abgezogen. Geldmarktfonds waren bis dahin zentrale Akteure im Finanzsystem, da sie Unternehmen kurzfristige Liquidität über Commercial Papers zur Verfügung gestellt haben. Genau dies war dann von einem auf den anderen Tag außer Kraft gesetzt. Fonds kauften keine dieser Papiere mehr, sondern verkauften ihre Bestände, und der wichtige Markt für kurzfristige Unternehmenskredite kam nahezu vollständig zum Erliegen, was die Realwirtschaft direkt bedrohte.

Auch heute stecken in sehr vielen Geldmarktfonds wieder solche Commercial Papers und andere Produkte, die man nicht unbedingt in einer sicheren und konservativen Anlageklasse vermuten würde. Daher lohnt es sich bei einem Geldmarktfonds, genau hinzuschauen, was wirklich darin enthalten ist. In dieser Phase entstand die Idee für den eNova Active Core EUR Ultra Short Term RD (ISIN: IE0000B8WAY5). Aufgelegt wurde dieser am 14. Mai 2024.

Besonderheit: sehr niedrige Kosten

Neben vielen anderen Punkten, auf die wir noch kommen werden, fallen direkt zwei Dinge auf. Es gibt diesen in drei Tranchen: ausschüttend (RD, ISIN IE0000B8WAY5), thesaurierend (ED, ISIN IE000AKHLQ11) und als thesaurierenden ETF (!) mit der ISIN IE000ST59DS4. Alle drei Versionen sind identisch bepreist – die TER liegt dabei jeweils gerade einmal bei sehr niedrigen 0,12 Prozent

Die Initiatoren wollten laut eigener Aussage den Investoren ein Instrument an die Hand geben, welches auch in Marktstressphasen wie zum Beispiel im Jahr 2008 ein Portfolio stabilisiert und einen Liquiditätspuffer bietet. Die Idee sei ihnen bereits während der Finanzkrise 2007 bis 2009 gekommen, da Geldmarktfonds teils nicht mehr handelbar waren und komplexitätsarme, liquide Geldmarktprodukte Mangelware wurden. Auch in anderen Marktstressphasen sei stets ein Mangel an Euro-risikoarmen Geldmarktprodukten zu sehen gewesen. Marktteilnehmer hätten sich zwar inzwischen an die Komplexität der gängigen Geldmarktfonds gewöhnt, das sei aber in erster Linie der ausgeprägten und langen Phase des globalen Risk-on-Sentiments geschuldet.

Die Macher

Hinter dem Fonds steckt die im Juni 2025 gegründete Active Core Asset Management mit Sitz in Frankfurt am Main. Geschäftsführer und verantwortlich für das Fondsmanagement ist Wilhelm Wildschütz, der den Fonds durch ein Management Buy Out von Lampe Asset Management übernommen hat. Er hat mehr als 30 Jahre Erfahrung im Fixed-Income Bereich und war unter anderem für die Commerzbank, die IKB, das Bankhaus Lampe und Flossbach von Storch tätig. Dort war er Leiter des FvS Fixed-Income-Bereichs und Mitglied des FvS Asset Allocation Committee.

Als zweite Geschäftsführerin agiert Petra Oetelshoven. Sie hat über 25 Jahre Erfahrung im institutionellen Vertrieb und war unter anderem bei Barclays, ABN Amro, Arabesque und der Commerzbank aktiv. Als stellvertretende Fondsmanager ergänzen mit Stefan Brüker (35 Jahre Market Maker für Staatsanleihen) und Marc Raffelsieper (ehemaliger amtlicher Kursmakler der Börse Düsseldorf) zwei weitere sehr erfahrene Akteure das Team. Die Active Core Asset Management agiert unter dem Haftungsdach der Fidus Finanz.

Die Philosophie

Der Fonds verfolgt das Ziel, den risikolosen Euro-Zins zu optimieren; dabei soll eine maximale Liquidität auch in Marktstressphasen sichergestellt werden. Weiteres Ziel: eine niedrige Volatilität zu gewährleisten, damit der Fonds als kurzfristiger Liquiditätsparkplatz genauso nutzbar ist wie als strategische Cash-Anlage. Investiert wird ausschließlich in HQLA (High Quality Liquid Assets) Level-1-Qualitäten, also Anleihen mit höchster Bonität und Liquidität.

In Frage kommen Anleihen mit einem Rating von mindestens AA-/Aa3 aus Deutschland (Geldmarktpapiere, Staatsanleihen und Anleihen staatlich garantierter Emittenten), den Niederlanden, Belgien, Österreich, Finnland, der EU sowie ESM (Geldmarktpapiere & Staatsanleihen) und Hypothekenpfandbriefe ausgewählter Emittenten (Rating AAA, Aaa). Was beim Fonds außen vor bleibt, sind folgende Assets – und das grenzt den Fonds deutlich von etwaigen Mitbewerbern ab:

Wir müssen draußen bleiben

Kredit-Risiken von Eurozone-Mitgliedsstaaten mit Ratings von A+/A1 und schlechter

Financials, Unternehmensanleihen oder Investmentfonds

Derivate (Swaps, Futures, Optionen, strukturierte Produkte)

Instrumente mit ausstehendem Volumen <1 Milliarde Euro

variabel verzinsliche Anleihen (Floater) & Commercial Papers

Inflationsindexierte Anleihen

Private Placements

Wertpapierleihe, Repos & Securities Lending

Der Prozess

Die Strategie ist aktiv gemanagt und frei von einer Benchmark. Der Fonds ist als SFDR-Artikel-8-Fonds registriert. Im Rahmen des Managements setzt man auf eine qualitative Makro-Analyse mit einem Top-down-Ansatz, man orientiert sich an den Risikofaktoren und hat keinen Stockpicker-Fokus. In der quantitativen Szenario-Analyse, welche systematisch und strukturiert abläuft, objektiviert man die Erkenntnisse und sorgt so für Transparenz. Dabei setzt man auf die hauseigene Risk-Reward Analytics Engine.

Das Portfolio wird aktiv anhand von Portfolio-Sensitivitäten gesteuert und ist funktionsorientiert. Es wird ein aktives Drawdown-Management betrieben, sodass man jederzeit agieren kann. Aufgrund der sehr kurzen Duration der Portfoliobestände sowie der Nutzung zahlreicher Opportunitäten im Euro-Geldmarkt ist die Turnover Ratio sehr hoch und liegt bei 500 bis 600 Prozent im Jahr, was wiederum zeigt, dass Geldmarktfonds doch nicht wirklich langweilig sind.

Durch das über viele Jahre aufgebaute Netzwerk hat man einen sehr guten Zugang zu externem Research, das bei Bedarf zugekauft wird. Bei der Auswahl der Papiere betrachtet das Management immer aus einer Nachkostenperspektive mit dem Ziel, dass Transaktionen nach allen Kosten einen positiven Einfluss auf die Stabilität, die Wertentwicklung und auch die Volatilität des Bestandes haben.

Die Performance

Seit Auflage im Mai 2024 haben die aktiven Verschiebungen von Geldmarktinstrumenten im Umfeld von Auktionen (Neuemissionen, aber auch Aufstockungen) sowie die Länderallokationen zum Erfolg des Fonds beigetragen. Lediglich ein kleiner Teil wurde durch Durations-Entscheidungen erwirtschaftet.

Die Fondsstrategie ist noch sehr jung, sodass ein klassischer Langfristvergleich zwangsläufig noch fehlt. Per 11. März 2026 liegt man YTD bei einem Plus von 0,31 Prozent und auf ein Jahr bei +1,97 Prozent. Der bisherige maximale Drawdown lag bei 0,0112 Prozent und war zwei Tage später wieder aufgeholt.

Als Referenzindex dient der iBoxx EUR Germany 0-1 Total Return Index, den man sowohl seitens der Performance als auch in der Volatilität und dem maximalen Drawdown geschlagen hat. Während der Fonds in den letzten zwölf Monaten lediglich an sieben Handelstagen einen Kursrückgang hatte, waren es beim Index 20. Die Volatilität des Fonds lag im 30-Tages-Durchschnitt bei lediglich 0,08 Prozent, während diese beim Index bei 0,17 Prozent lag.