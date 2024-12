Für Anleger sind Barmittel nicht nur ein Sicherheitsnetz, sondern sie spielen auch eine entscheidende Rolle in einer gut durchdachten Anlagestrategie. In Zeiten von Marktstress können Barmittel Stabilität bieten und Anlegern helfen, Abschwünge besser zu überstehen. Andererseits bieten Barmittel bei positivem Marktumfeld schnell verfügbares Kapital, um Kapitalmarktchancen zu nutzen, wenn sie sich ergeben.

Weil Barmittel sowohl Stabilität als auch Flexibilität bieten, ist ein effektives Cash-Management so wichtig. Durch aktives Cash-Management können Anleger ihre Portfolios optimieren, um ihr Kapital abzusichern und gleichzeitig potenzielle Erträge auf Marktniveau zu erzielen.

Ein strategischer Cash-Management-Ansatz trägt dazu bei, die liquiden Mittel auf einem stabilen Niveau zu halten und so zu positionieren, dass sie zur Performance des Gesamtportfolios beitragen. Dies macht sie zu einem wertvollen Instrument für Investoren.

Dass ein Bedarf besteht, den Umgang mit Barmitteln effizienter zu gestalten, hat die Nachfrage nach innovativen Lösungen wie aktiven Geldmarkt-ETFs befeuert. Diese Produkte bieten fortschrittliche Cash-Management-Strategien im praktischen und leicht zugänglichen ETF-Format. Damit erleichtern sie es Anlegern, Barmittel innerhalb ihrer Portfolios für strategische Aufgaben einzusetzen.

Was sind aktive Geldmarkt-ETFs?

Aktive Geldmarkt-ETFs sind börsengehandelte Fonds, die in kurzfristige Schuldtitel hoher Bonität wie Schatzwechsel, Einlagenzertifikate und Commercial Papers investieren. Im Gegensatz zu traditionellen indexgebundenen ETFs verwalten Portfoliomanager diese Geldmarkt-ETFs aktiv. Sie passen die ETF-Bestände auf Basis des Marktumfelds an, um möglichst geringe Schwankungen des Kapitals sowie marktadäquate risikobereinigte Renditen zu gewährleisten.

Die ETFs müssen zum Kapitalerhalt strenge aufsichtsrechtliche Richtlinien einhalten (in Europa die EU-Richtlinie für Geldmarktfonds MMFR 1). Das macht sie für Anleger zu einer zuverlässigen Option fürs Cash-Management.

Quellen: 1 & 2 – MMFR steht für „Money Market Funds Regulation“ (Verordnung 2017/1131), worunter eine Reihe von Verordnungen der Europäischen Union zusammengefasst werden, die darauf zielen, die Stabilität und Transparenz von Geldmarktfonds zu verbessern und hohe Bonitätsstandards der Emittenten zu gewährleisten. Morningstar, Stand: 31. Oktober 2024. Qualität bezieht sich auf die hohe Kreditqualität der Emittenten 3 –BlackRock, Stand: 31. Oktober 2024. Zu den 50 Jahren zählen auch die Jahre Erfahrung von Unternehmen, die später mit BlackRock fusioniert haben. 4 – Mit einem globalen verwalteten Vermögen von 4 Billionen US-Dollar und über 1.400 ETFs ist iShares im Vergleich zu anderen Akteuren führend auf dem ETF-Markt. Daten von Morningstar, Stand: 31. Oktober 2024. 5 – BlackRock, Stand: 30. September 2024. Das verwaltete Vermögen beträgt genau 849,5 Milliarden US-Dollar.

Zuverlässiges Tool fürs Liquiditätsmanagement

Der Fonds entspricht strengen aufsichtsrechtlichen Standards (MMFR), die dazu beitragen, Liquiditäts- und Konzentrationsrisiko zu verringern, ein diversifiziertes Engagement in einem breit gefächerten Spektrum von Emittenten kurzfristiger Schuldtitel zu gewährleisten und das Kapital zu erhalten.

Die physisch unterlegte ETF-Struktur – der Fonds hält die tatsächlichen Wertpapiere – minimiert das Kontrahentenrisiko verglichen mit derivatebasierten Cash-ETFs und macht den Fonds zu einem zuverlässigeren Cash-Management-Instrument.

Effiziente Cash-Lösung für ETF-Anleger

Der Fonds bietet eine effiziente, aktiv verwaltete Cash-Lösung und richtet sich an Kunden, die ETFs bevorzugen oder reine ETF-Portfolios unterhalten.

Das ETF-Format bietet Anlegern einen transparenten und liquiden Zugang zu ihren Barmittelbeständen, was mehr Flexibilität und ein schnelleres Reagieren auf ein dynamisches Marktumfeld ermöglicht.

Einfacher Zugang über die Börse

Herkömmliche Geldmarktfonds werden in der Regel nicht an der Börse gehandelt. Häufig muss man sich an speziellen Plattformen anmelden, was zusätzliche Aufwand erfordert und zu Verzögerungen führen kann.

Geldmarkt-ETFs wie der iShares € Cash UCITS ETF werden hingegen an der Börse gehandelt und ermöglichen direkte Transaktionen an den großen Börsen während des gesamten Tages, was den Anlegern mehr Flexibilität und eine kontinuierliche Kontrolle ihrer Barmittel-Allokationen bietet.

Was spricht für iShares bei aktiven Geldmarkt-ETFs?

iShares bietet Anlegern eine leistungsstarke Kombination aus den Cash-Management-Kapazitäten von BlackRock und dem breiten Angebot und der Größe des weltweit führenden ETF-Anbieters.6

iShares ist seit zwei Jahrzehnten am ETF-Markt präsent und ist Teil von BlackRock. Unsere Produkte werden von Anlageexperten mit Erfahrung in Disziplin und Risikomanagement entwickelt. Als weltweit größter Anbieter von ETFs mit über 1.400 Fonds und einem verwalteten Vermögen von 4 Milliarden US-Dollar7 kombiniert iShares Größe mit lokalem Know-how rund um ETFs, mit dem Ziel, Anlegern aktive Cash-Strategien in einem praktischen, transparenten Format anbieten zu können.

