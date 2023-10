Das Tagesgeld-Konto toppen Geldmarkt-Strategien spielen wieder eine Rolle

Pierre Boyer

Sobald die letzte Zinserhöhung eingepreist wird, können Geldmarktstrategien Renditen von über 4 Prozent bieten! Damit handelt es sich um eine fast rekordverdächtige Rendite bei Geldmarktstrategien seit 2001.

Geldmarktstrategien erfreuen sich wieder großer Beliebtheit, nachdem die Zentralbanken in ihrem Kampf gegen die Inflation die Zinsen angehoben haben. In einem Marktumfeld mit verlangsamtem Wachstum, hartnäckiger Inflation, restriktiverer Kreditvergabe und inversen Renditekurven bieten Geldmarktstrategien attraktive Renditen und eine Chance für Anleger. Kurz gesagt: Die Geldmärkte haben sich von einem sicheren Hafen in ein Terrain mit Renditepotenzial verwandelt.

Die veränderten Marktbedingungen haben sich als günstig für Geldmarktstrategien und Inhaber von variabel verzinslichen Anleihen (Floater) erwiesen. Das besondere Merk­mal dieser Anleihen: Steigen die Zinsen, steigen auch die Zin­sen der Floater, die sich am Geldmarktzins orientieren. Anleger nutzen mit ihnen verstärkt die Gelegenheit, um ihre Renditen im Zuge der Zinserhöhungen zu verbessern. Darüber hinaus bieten Floater einen natürlichen Schutz gegen Zinsschwankungen und Inflationsüberraschungen.

Die geldpolitischen Entscheidungsträger erkennen die Abwärtsrisiken für das Wachstum an, bleiben aber zuversichtlich, was die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft betrifft. Angesichts der Stetigkeit der Kerninflation und der anhaltenden Inflationsrisiken erscheint die derzeitige Markterwartung für Zinssenkungen im Jahr 2024 in Höhe von 70 Basispunkten unserer Einschätzung nach als reichlich optimistisch – Geldmarkt-Strategien dürften daher weiterhin ihre Berechtigung haben.

Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz, einem verwalteten Vermögen von über 40 Milliarden Euro und mehr als 25 Jahren Erfahrung auf den Märkten für festverzinsliche Wertpapiere gehört Candriam zu den führenden Unternehmen in Europa. Die Candriam-Geldmarktstrategien werden von einem spezialisierten Team innerhalb eines breiteren Teams von 40 Anleihemanagern und Credit-Analysten gemanagt und bieten den Anlegern verschiedene Profile, die allen Anlegerbedürfnissen gerecht werden:

Die vorgestellten Szenarien sind eine Schätzung der künftigen Wertentwicklung auf der Grundlage von Erkenntnissen aus der Vergangenheit, wie der Wert dieser Anlage schwankt, und/oder der aktuellen Marktbedingungen und sind kein genauer Indikator. Was Sie erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Investition/das Produkt behalten.

Alle unsere Anlagestrategien sind mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos von Kapitalverlusten. Die Hauptrisiken im Zusammenhang mit unseren Geldmarktstrategien sind: Kapitalverlustrisiko, Zinsrisiko, Risiko in Verbindung mit externen Faktoren, Kreditrisiko, Risiko in Verbindung mit derivativen Finanzinstrumenten, Wechselkursrisiko, Gegenparteirisiko, Konzentrationsrisiko, operatives Risiko, ESG-Anlagerisiko, Nachhaltigkeitsrisiko. Die oben dargestellten Risiken sind nicht erschöpfend. Weitere Informationen zu den Risiken, die mit einer Anlage in eine der Geldmarktstrategien von Candriam verbunden sind, entnehmen Sie bitte direkt dem Verkaufsprospekt und dem KID der Fonds.