Geldpolitik: Das Ende des „Dollar-Smile“

Jahrzehntelang zeigte der Dollar ein typisches Verhaltensmuster: Er tendierte sowohl in Krisenzeiten als auch bei starkem US-Wachstum zur Stärke. Analysten sprechen in diesem Zusammenhang vom „Dollar Smile“ – einer U-förmigen Kurve, bei der der Greenback vor allem dann schwächelt, wenn das globale Wachstum breit und risikofreudig verläuft, ohne dass die USA besonders hervorstechen.

Die Zahlen sind eindeutig. Seit Ende März haben mehr als 200 ausländische Institutionen ihre bei der Federal Reserve verwahrten US-Staatsanleihen um 48 Milliarden Dollar verringert . Allein in der vergangenen Woche flossen weitere 17 Milliarden ab. Für eine Währung, die traditionell von Krisen profitiert, ist das ein bemerkenswerter Wandel.

Fünf Faktoren treiben den Wandel an, wie Analysten der Berenberg Bank feststellen:

Seit Donald Trumps Zoll-Ankündigungen im April funktioniert dieses Modell nicht mehr. Obwohl sich die Zinsdifferenz zugunsten der USA ausgeweitet hat und globale Risikoaversion herrscht, verliert der Dollar an Wert. „Das ist besonders ungewöhnlich“, sagt Meghan Swiber, Zinsstrategie-Expertin bei Bank of America. „Normalerweise verkaufen Zentralbanken Dollar, um ihre eigenen Währungen zu stützen oder Portfolios zu rebalancieren. Das passiert hier nicht.“

Institutionelle Unsicherheit: Trumps unkonventionelle Politik und seine Kritik an der Fed-Unabhängigkeit verunsichern internationale Investoren. Die „America First“-Rhetorik stellt die traditionelle Führungsrolle der USA infrage. Wachsende Verschuldung: Mit mehr als 35 Billionen Dollar Staatsschulden – mehr als 100 Prozent des BIP – wächst bei Anlegern die Sorge um die langfristige Schuldentragfähigkeit. Anders als Japan finanziert sich die USA zu großen Teilen über das Ausland. Veränderte Handelsströme: Trumps Ziel, Handelsdefizite zu reduzieren, schwächt den Mechanismus, durch den Überschussländer ihre Devisen in US-Märkte reinvestieren. Weniger Handelsdefizit bedeutet weniger automatische Dollar-Nachfrage. Neue Anlagealternativen: Europa lockert seine Fiskalpolitik, Deutschland erhöht die Emission von Bundesanleihen. Das verbessert Liquidität und Attraktivität europäischer Alternativen zu US-Staatsanleihen. Diversifizierung der Reserven: Seit den Russland-Sanktionen beschleunigen Schwellenländer die Diversifikation ihrer Devisenreserven. Gold und andere Währungen gewinnen an Bedeutung.

Goldman Sachs sieht langfristige Risiken

„Wir befinden uns in einer Situation, in der wir unsere Schulden- und Defizitniveaus erhöht haben, und im Moment scheint es keinen Weg zu geben, sie zu reduzieren“, erklärt David Solomon, Chef von Goldman Sachs. Das habe langfristig das Potenzial, Investitionen zu verdrängen und das Wachstum zu bremsen.

Die Ironie der Lage: Während Trump mit Bitcoin-Reserven und Dollar-gebundenen Stablecoins theoretisch die Nachfrage nach der amerikanischen Währung stärken könnte, untergraben seine handelspolitischen Maßnahmen gleichzeitig das Vertrauen in den Dollar als stabilen Wertaufbewahrer, analysiert Markus Brunnermeier, Wirtschaftsprofessor an der Princeton University, in einem Gastbeitrag für die „FAZ“.

Für Europa entstehen neue Chancen. „Es wäre fast unverantwortlich, wenn Europa keine Alternativen bereitstellen würde“, so Brunnermeier. European Safe Bonds (ESBies) – Anleihen ohne Gesamthaftung – könnten eine Lösung darstellen und selbst Großbritannien einbeziehen. „Allerdings müsste dazu die Bankenregulierung verbessert und den tatsächlichen Risikogesichtspunkten angepasst werden.“

Deutsche Staatsanleihen erfüllen bereits die Kriterien für sichere Anlagen: solide Staatsfinanzen und globale Handelbarkeit. Mit steigenden Emissionsvolumen könnten sie zu einer echten Alternative für internationale Großanleger werden.

Zwei Phasen der Umschichtung

Berenberg-Analysten erwarten eine zweistufige Entwicklung. In der ersten Phase agieren vor allem taktische und spekulative Marktteilnehmer wie Asset Manager und Devisenhändler. Diese Ströme sind oft stimmungsabhängig und werden durch kurzfristige Dynamiken angetrieben.

Die zweite, bedeutendere Welle wird laut Berenberg von großen institutionellen Anlegern wie Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften und Staatsfonds ausgelöst. Aufgrund ihrer langfristigen Anlagestrategie bewegen sich diese Organisationen nur langsam, aber wenn sie handeln, sind die Ströme groß und dauerhaft. Nach Einschätzung der Analysten befinden sich die Märkte derzeit noch in der ersten Phase.

Der Wandel hat konkrete Auswirkungen auf Anlagestrategien. Währungsabsicherungen müssen neu bewertet werden. Wer bisher ungesicherte US-Investments als natürliche Diversifikation nutzte, sollte seine Strategie überdenken.

Das Ende des Dollar-Lächelns

Die Zeichen mehren sich, dass das goldene Zeitalter der absoluten Dollar-Dominanz seinem Ende entgegengeht. Zwar bleibt der Status als Weltreservewährung mangels echter Alternativen vorerst ungefährdet, doch die strukturelle Verschiebung hat bereits begonnen.

Für Anleger bedeutet das: Die Zeit der bedingungslosen Dollar-Diversifikation ist vorbei. Währungsabsicherungsstrategien müssen neu bewertet, die geografische Streuung verstärkt werden.

Die neue Weltordnung nimmt Gestalt an – und aus dem Dollar-Lächeln wird ein sorgenvoller Blick.