Vermögensverwalter rät „Anleger sollten in diesem Umfeld eine höhere Cash-Quote halten“

„Never fight the Fed“ – dieses Börsen-Bonmot hat sich mindestens in den zurückliegenden zehn Jahren bewahrheitet. Die amerikanische Notenbank hat die Finanzmärkte mit billiger Liquidität geflutet und dadurch die Aktienkurse nach oben getrieben. Doch damit ist es vorerst vorbei. Die amerikanischen Währungshüter haben schon zweimal in diesem Jahr an der Zinsschraube gedreht. Weitere Zinserhöhungen sind angekündigt und wahrscheinlich auch schon in den Aktienkursen eingepreist.

Die entscheidende Frage lautet nun: Wie stark verkürzt die Fed ihre Bilanzsumme beziehungsweise wieviel Geld entzieht sie den Finanzmärkten? Bekannt ist, dass ab Anfang Juni fällig werdenden Anleihen, die die US-Notenbank hält, nicht mehr prolongiert werden. Dabei geht es erst einmal um 45 Milliarden US-Dollar pro Monat.

Dieser Betrag soll sich dann ab September auf 90 Milliarden Dollar verdoppeln. Das sind schon gewaltige Summen. Aber nach Einschätzung der Notenbanker befinden sich rund 1,5 Billionen Dollar zu viel in den Märkten.



Abkühlung der Wirtschaft

Die Ziele der Fed sind klar: Durch das Steigen der Zinsen geraten sowohl die Aktienbörsen als auch die Immobilienmärkte unter Druck und das Vermögen von „Joe Sixpack“, dem amerikanischen Konsumenten, sinkt, was auf dessen Kauflaune drückt. Die Stimmungsindikatoren der Anleger befinden sich bereits im Keller. Gleichzeitig verteuert sich für Unternehmen die Fremdfinanzierung, was deren Investitionsbereitschaft reduziert. Unterm Strich kühlt sich die Konjunktur ab, wodurch auch die Inflationsrate zumindest teilweise zurückkommen sollte.

Die Maßnahmen zeigen bereits Wirkung. So ist der Markt für High Yield-Anleihen schon ausgetrocknet. Der Zinsaufschlag liegt bei rund 750 Basispunkten und trotzdem fehlt die Nachfrage. Keiner kauft.

Allerdings ist nicht klar, ob oder wie lange die amerikanischen Währungshüter das Straffen ihrer Geldpolitik durchhalten. Im Wesentlichen liegt das an zwei Punkten. Erstens kann die Fed die Inflation nur teilweise beeinflussen. Die hohen Energiepreise, die die Teuerungsrate in die Höhe treiben, hängen von der Knappheit des Angebots ab und nicht vom Zinsniveau.