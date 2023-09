Der starke Staat ist zurück

Die Erfahrungen der Pandemie waren ein Schlüsselfaktor für die Hinwendung zum finanzpolitischen Aktivismus. Regierungen auf der ganzen Welt haben erfolgreich die Einkommen der Haushalte durch Kurzarbeits- und Urlaubsregelungen sowie direkte Transfers gestützt und gleichzeitig die Einführung von Massenimpfungsprogrammen organisiert. Die Rückkehr des starken Staates hat viele Marktteilnehmer dazu veranlasst, die Behörden aufzufordern, auch in anderen Bereichen aktiver zu werden und mit der Ausgabenpolitik weitere Probleme zu lösen. Geldpolitik ist weniger wirksam Der Wunsch nach einem aktiveren finanzpolitischen Ansatz spiegelt auch die zunehmende Unzufriedenheit mit der Geldpolitik wider....

Die Erfahrungen der Pandemie waren ein Schlüsselfaktor für die Hinwendung zum finanzpolitischen Aktivismus. Regierungen auf der ganzen Welt haben erfolgreich die Einkommen der Haushalte durch Kurzarbeits- und Urlaubsregelungen sowie direkte Transfers gestützt und gleichzeitig die Einführung von Massenimpfungsprogrammen organisiert. Die Rückkehr des starken Staates hat viele Marktteilnehmer dazu veranlasst, die Behörden aufzufordern, auch in anderen Bereichen aktiver zu werden und mit der Ausgabenpolitik weitere Probleme zu lösen.

Geldpolitik ist weniger wirksam

Der Wunsch nach einem aktiveren finanzpolitischen Ansatz spiegelt auch die zunehmende Unzufriedenheit mit der Geldpolitik wider. Nachdem die Geldpolitik jahrelang das Wachstum angekurbelt hatte, schien sie nach der globalen Finanzkrise ihre Wirkung zu verlieren. Seit der Finanzkrise hat die Welt das schwächste Wachstum aller Zeiten erlebt, obwohl die Zinssätze in vielen Volkswirtschaften so niedrig waren wie nie zuvor.

Wir glauben jedoch, dass die Inflation unter dem neuen Regime schwieriger zu kontrollieren sein wird und dass die Zinssätze über das gesamte Jahrzehnt höher sein müssen als seit der globalen Finanzkrise. Folglich wird der Regimewechsel bedeuten, dass die Geldpolitik der Kontrolle der Inflation Vorrang einräumen wird, was möglicherweise eine Lücke für finanzpolitischen Aktivismus zur Steuerung des Wachstums lässt. Das Gleichgewicht zwischen Geld- und Finanzpolitik wird sich von einer Kombination aus lockerer Geld- und straffer Finanzpolitik zu einer Kombination aus straffer Geld- und lockerer Finanzpolitik verschieben.

Die Ersetzung der Geldpolitik durch eine expansive Finanzpolitik zur Belebung des Wachstums ist nicht ohne weiteres möglich. Die Kombination aus restriktiver Geldpolitik und expansiver Finanzpolitik wurde mit dem Fahren eines Autos mit einem Fuß auf dem Gaspedal und dem anderen auf der Bremse verglichen. Die Rückkehr des finanzpolitischen Aktivismus zur Schaffung eines stärkeren Wachstums birgt somit die Gefahr eines Konflikts mit den Versuchen der Zentralbanken, die Inflation zu kontrollieren.

So können Regierungen finanzpolitisch aktiver werden



Unter den neuen Bedingungen werden Regierungen die Grenzen ihrer Möglichkeiten, finanzpolitisch aktiver zu sein, ausloten. Viele werden die Auswirkungen zusätzlicher Ausgaben auf die Geldpolitik einfach hinnehmen und entscheiden, dass eine höhere öffentliche Kreditaufnahme für politische Prioritäten den Schmerz höherer Zinssätze wert ist. Andere werden besorgt sein über die Vergrößerung des Staates und die Belastung durch höhere Steuern, welche die Anreize für Arbeit und Investitionen beeinträchtigen.

Ein weniger umstrittener Weg wäre die vollständige Umsetzung des OECD-Mindeststeuersatzes von 15 Prozent für Kapitalgesellschaften, um die Steuerhinterziehung vieler multinationaler Unternehmen, insbesondere großer Technologieunternehmen, zu unterbinden.

Selbstverständlich müssen politische Entscheidungen getroffen werden. Neben höheren Steuern oder Ausgabenkürzungen würde auch das Interesse an einer Auseinandersetzung mit den Grenzen des Staates und der Privatisierung wieder steigen. Wenn keine dieser Optionen akzeptabel ist, besteht die Alternative darin, radikaler vorzugehen und das bestehende System zu verändern.

Die Mandate der Zentralbanken könnten so geändert werden, dass sie eine höhere Inflation tolerieren. So könnte beispielsweise das Inflationsziel erhöht oder ein expliziteres Doppelmandat mit Inflations- und Beschäftigungszielen eingeführt werden. Letzteres käme allerdings einer Aufhebung der Unabhängigkeit der Zentralbanken und der Rückgabe der Kontrolle über die Geldpolitik an Regierungen gleich. Natürlich würde jede dieser Maßnahmen eine heftige Reaktion der Finanzmärkte hervorrufen. Auch Regierungen müssten sich Gedanken über die Folgen, insbesondere die höhere Inflation, machen.

Wie auch immer: Künftig wird die Wirtschaftspolitik voraussichtlich stärker politisch aufgeladen sein, da Finanzpolitiker mehr Entscheidungen über Ausgaben und Steuern treffen.