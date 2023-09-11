Volkswirt Keith Wade
Der starke Staat ist zurück
Die Erfahrungen der Pandemie waren ein Schlüsselfaktor für die Hinwendung zum finanzpolitischen Aktivismus. Regierungen auf der ganzen Welt haben erfolgreich die Einkommen der Haushalte durch Kurzarbeits- und Urlaubsregelungen sowie direkte Transfers gestützt und gleichzeitig die Einführung von Massenimpfungsprogrammen organisiert. Die Rückkehr des starken Staates hat viele Marktteilnehmer dazu veranlasst, die Behörden aufzufordern, auch in anderen Bereichen aktiver zu werden und mit der Ausgabenpolitik weitere Probleme zu lösen.