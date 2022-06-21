Ifo-Präsident Clemens Fuest
Droht eine Rezession?
Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Inflation: Finanzpolitiker stehen vor zahlreichen Herausforderungen. Sollen sie neue Schulden aufnehmen? Im Video diskutieren Clemens Fuest und Cornelia Geißler vom Ifo-Institut, Sabine Mauderer von der Deutschen Bundesbank, Christa Schweng vom Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und Jeromin Zettelmeyer vom Internationalen Währungsfonds.
Hier findest Du den Vortrag von Ifo-Präsident Clemens Fuest über die Geld- und Fiskalpolitik in der EU unter veränderten geopolitischen Bedingungen.