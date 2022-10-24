Volkswirt Jörg Angelé
Die EZB hat 2023 für Zinsanhebungen keinen Spielraum mehr
Nachdem die Leitzinsen in der Eurozone seit 2011 nicht mehr angehoben wurden, hat es die EZB mit Zinserhöhungen nun auf einmal sehr eilig. Auf den überraschend großen Zinsschritt im Juli um 50 Basispunkte folgte im September eine noch stärkere Anhebung um 75 Basispunkte. Und das obwohl EZB-Präsidentin Christine Lagarde noch Ende 2021 gesagt hatte, es sei sehr unwahrscheinlich, dass die Leitzinsen 2022 überhaupt steigen. Hinter der geldpolitischen 180-Grad-Wende steckt in erster Linie die massive Fehleinschätzung der Inflationsentwicklung durch die Währungshüter. Noch im März dieses Jahres waren sie davon ausgegangen, dass die Inflationsrate in der Eurozone 2023 und 2024 mit 2,1 Prozent beziehungsweise 1,9 Prozent dem mittelfristigen Inflationsziel der Notenbank in Höhe von 2,0 Prozent entsprechen wird. Nur sechs Monate später liegen die Prognosen bei 5,5 Prozent beziehungsweise 2,3 Prozent.