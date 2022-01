7,7 Billionen Euro Geldvermögen der Deutschen steigt auf Rekordhoch

Die Bundesbürger sind so reich wie noch nie. Das Vermögen der privaten Haushalte stieg laut DZ Bank 2021 um mehr als 7 Prozent auf den Rekordwert von 7,7 Billionen Euro. Das liegt an Gewinnen am Aktienmarkt – aber auch am vielen Geld, das auf Girokonten geparkt wurde.