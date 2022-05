8-Billionen-Marke in Sicht Geldvermögen der Deutschen steigt um 22.000 Euro pro Sekunde

Bereits im Juni 2022 könnte es so weit sein – und das Geldvermögen der Deutschen die Grenze von 8 Billionen Euro übersteigen. Das geht aus einer aktuellen Berechnung der Experten des Finanzportals Tagesgeldvergleich.net hervor. Demnach wächst das Geldvermögen in Deutschland derzeit um 22.038 Euro pro Sekunde beziehungsweise 57,1 Milliarden Euro pro Monat. Die 8-Billionen-Euro-Grenze würde demnach am 21. Juni 2022 geknackt werden.

„Damit hat sich das Wachstum noch einmal beschleunigt“, sagt Mario Hess, Sprecher des Finanzportals. Zuletzt tickte die Vermögensuhr sekündlich noch um 21.266 Euro aufwärts.

Zuwächse bei Bargeld, Fonds, Aktien und Versicherungen

Deutlich lässt sich der Anstieg vor allem in den Bereichen Bargeld und Spareinlagen beobachten. Im ersten Quartal 2022 kletterten sie laut Berechnung um 7.140 Euro pro Sekunde. Das entspricht etwa einem Sack mit 53,5 Kilogramm 1-Euro-Münzen. Ebenfalls steil aufwärts ging es mit sonstigen Investmentfonds (+5.909 Euro), Aktien (+4.587 Euro) und Lebens- und Rentenversicherungen (+2.832 Euro). Rückläufig waren dagegen festverzinsliche Wertpapiere (-35 Euro pro Sekunde), sonstige Forderungen (-29 Euro) und Geldmarktfonds (-7 Euro).

Die Prognose des Finanzportals basiert auf einer Trendanalyse, die sich auf die offizielle Entwicklung des Geldvermögens bezieht. Die Basisdaten stammen von der Deutschen Bundesbank.