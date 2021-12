Geldvorteil für Gesundheitsbewusste

Die Universa Krankenversicherung belohnt Kunden, die sich im vergangenen Jahr besonders gesundheits- und kostenbewusst gezeigt haben. Wer in dieser Zeit keine Rechnungen eingereicht hat, bekommt im Oktober eine Rückerstattung von bis zu vier Monatsbeiträgen aufs Konto überwiesen.



Insgesamt zahlte Universa eine Summe von rund 13,5 Millionen Euro aus. Die Bar-Beitragsrückerstattung ist eine Form der Überschussbeteiligung in der Krankenversicherung und lohnt sich für gesunde Versicherte, die nur selten Leistungen ihrer Kasse in Anspruch nehmen.