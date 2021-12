Geldwäscheverdacht gegen Medici-Gründerin

Konkret sollen von einem Konto der Herald Asset Management Ltd. mit Sitz auf den karibischen Kaimaninseln in zwei Tranchen insgesamt rund 11 Millionen Euro zu einer Anwaltskanzlei in Gibraltar transferiert worden sein. Herald Asset Management Ltd hat laut „Profil“ für die Bank Medici als Fondsmanager für einen jener Fonds agiert, die in das Schneeballsystem des Milliardenbetrügers Bernard Madoff investiert waren. Dafür seien hohe Provisionen an Herald Asset Management geflossen. Wirtschaftlich Begünstigte der Gesellschaft sei laut Staatsanwaltschaft Luxemburg Sonja Kohn persönlich, so das Magazin.