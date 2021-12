Nebenwerte-Fondsmanager im Interview „Gelegenheiten, die es schon seit Jahren nicht mehr gab“

Der Strategic European Silver Stars Fund (ISIN: IE00BWCGWH04) stammt von dem Multi-Boutiquen-Anbieter Eric Sturdza Investments. Die Anlage-Entscheidungen trifft Bertrand Faure aus der Fondsboutique Pascal Investment Advisers. 2015 aufgelegt, hat sich der Fonds zum Prachtstückchen entwickelt. Über die vergangenen fünf Jahre konnte er aufs Jahr gerechnet durchschnittlich um knapp 16 Prozent zulegen. Auch im schwierigen Corona-Jahr 2020 lief es für den Fonds mehr als rund. Bis vergangenen Dezember hieß der Strategic European Silver Stars Fund übrigens noch „Strategic European Smaller Companies Fund“. Wir haben Fondsmanager Bertrand Faure nach seinem Erfolgsgeheimnis gefragt.

DAS INVETMENT: 2020 lief für den Strategic European Silver Stars Fund überaus erfolgreich. Welche Chancen haben Sie genutzt, die die Benchmark verpasst hat?

Bertrand Faure: Das vergangene Jahr war stark von gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen geprägt. Dennoch hat sich das Investmentumfeld gerade für Fundamentaldaten-orientierte Investoren im Vergleich zu den Vorjahren verbessert. 2020 haben Staatsregierungen sehr unterschiedliche Entscheidungen getroffen, um die Pandemie einzudämmen. Daher erging es den einzelnen Branchen, aber auch den Ländern in der Krise sehr unterschiedlich. Für aktive Investoren und insbesondere Fundamentaldaten-orientierte Stock Picker war das extrem vorteilhaft. Denn sie können die Auswirkungen auf Unternehmenserträge einschätzen und in der Folge Aktien selektieren, die überdurchschnittliche Ergebnisse in Aussicht stellen.

Die Corona-Pandemie hat viele Unternehmen stark gebeutelt. Spüren Sie das auch in Ihrem Investment-Universum?

Faure: Unser Anlage-Universum sind Unternehmen, die an europäischen Börsen gelistet sind. Diese wurde genauso schwer getroffen wie Unternehmen in jeder anderen Region der Welt. Einige Unternehmen mussten ihr Geschäft effektiv über Nacht schließen. Andere dagegen verzeichneten während der Krise hohes Wachstum.

So hat sich der Strategic European Silver Stars Fund geschlagen

Bis Dezember 2020 hießt der Fonds „Strategic European Smaller Companies Fund“

FWW/DAS INVESTMENT

Wo sehen Sie bei europäischen Small- und Mid Caps derzeit besonders gute Anlage-Gelegenheiten?

Faure: Momentan sehen wir in Europa Chancen, die wir seit einigen Jahren nicht mehr gesehen haben: eine Kombination aus niedrigen Bewertungen und guten Aussichten auf starkes Ertragswachstum – mindestens für die kommenden Jahre. Vielfach stehen jetzt gerade solche Unternehmen gut da, die im kurzzeitigen Börsencrash 2020 von vielen Anlegern verkauft wurden, deren Geschäftstätigkeit aber nicht stark getroffen wurde. Wir haben bereits Erfahrung mit schwierigen Märkten, noch aus dem Jahr 2008. Daher haben wir ein gutes Gespür dafür, welche Auswirkungen bei Unternehmen zu erwarten sind und welche Titel als Gewinner und welche als Verlierer hervorgehen können.

Nennen Sie bitte ein konkretes Beispiel.

Faure: Eine der größten Positionen in unserem Fonds ist Ipsos, eines der weltweit führenden Marktforschungsunternehmen. Das Unternehmen wird aktuell auf einem ähnlichen Niveau wie vor der Krise gehandelt. Allerdings hat Ipsos seine operative Marge von 9,9 Prozent im Jahr 2019 auf 10,3 Prozent 2020 verbessert und seinen Ertrag je Aktie erhöht. Im vergangenen Jahr hat Ipsos einen Free Cashflow von 20 Prozent seiner Marktkapitalisierung erzielt. Die Aussichten bleiben auch weiter positiv. Das Unternehmen erscheint im aktuellen Umfeld widerstandsfähig: Seine Kunden, seien es Unternehmen oder Regierungen, benötigen in unsicheren Zeiten sogar mehr Marktforschung als sonst. Das Aufwärtspotenzial ist nach wie vor beträchtlich. Ipsos wird immer noch unter dem 10-fachen KGV 2021 gehandelt. Der Prozess für die Nachfolge des derzeitigen Unternehmenschefs ist im Gange, eine Nominierung soll in den kommenden Monaten bekannt gegeben werden. Das sehen wir als starken Katalysator für eine weitere Wertsteigerung der Aktie.

Ihr Ausblick auf 2021 und 2022?

Faure: 2021 wird sich hoffentlich weniger dramatisch entwickeln als 2020. Allerdings: Nur weil jetzt Impfstoff verfügbar ist und verabreicht wird, bedeutet das nicht, dass sich bald alles normalisieren wird. Es wird einige Zeit dauern, bis der Impfstoff so weit verbreitet ist, dass wir wieder ein normales Leben führen können. Regierungen werden wahrscheinlich weiter Beschränkungen wie Lockdowns einsetzen, um Covid-19 einzudämmen. Die Märkte könnten volatil bleiben – gerade vor dem Hintergrund der großen Bewegungen, die wir bereits gesehen haben. Erfreulicherweise rücken aber bereits wieder andere Themen, wie zum Beispiel ESG – die Nachhaltigkeits-Faktoren ökonomisch, sozial und Unternehmensführung – mehr in den Vordergrund. Insgesamt meinen wir, dass das Investmentumfeld für aktive Fondsmanager günstig bleibt.



Über den Interviewten:

Bertrand Faure managt den Small- und Mid-Cap-Fonds Strategic European Silver Stars. Er ist für den Fondsberater Pascal Investment Advisers tätig, eine Fondsboutique aus dem Verbund von Eric Sturdza Investments.