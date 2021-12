Carmignac 09.09.2021 Lesedauer: 3 Minuten

Die Patrimoine-Lösung Gelegenheiten nutzen, Risiken berücksichtigen

Die Patrimoine-Fondspalette hat sich in den vergangenen 30 Jahren zu einem festen Bestandteil der Vermögensverwaltung für Anleger in ganz Europa entwickelt. Die Carmignac-Experten blicken zurück und erklären, was den Investmentansatz so besonders macht und warum er auch in Zukunft relevant bleiben wird.