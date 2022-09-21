MFS Meridian Funds Bafin verlangt Geldbuße
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat eine Geldstrafe in Höhe von 200.000 Euro gegen MFS Meridian Funds (MFS) festgesetzt. Laut der Behörde hat MFS Stimmrechtsmitteilungen nicht rechtzeitig eingereicht und damit gegen Paragraf 33 Absatz 1 Satz 1 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) verstoßen.
MFS hat sich gegenüber der Redaktion nicht zu dem Vorfall geäußert.
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