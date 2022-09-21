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MFS Meridian Funds Bafin verlangt Geldbuße

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat eine Geldstrafe gegen MFS Meridian Funds (MFS) festgelegt. Laut der Behörde hat MFS Stimmrechtsmitteilungen nicht rechtzeitig eingereicht.

Sitz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) in Bonn.
Sitz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) in Bonn. | Bildquelle: Bafin
Von  | ehem. Redakteurin
Aktualisiert am:

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat eine Geldstrafe in Höhe von 200.000 Euro gegen MFS Meridian Funds (MFS) festgesetzt. Laut der Behörde hat MFS Stimmrechtsmitteilungen nicht rechtzeitig eingereicht und damit gegen Paragraf 33 Absatz 1 Satz 1 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) verstoßen.

MFS hat sich gegenüber der Redaktion nicht zu dem Vorfall geäußert.

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