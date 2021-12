Gemeinsam mit NYSE Group Myra Capital startet Index-Palette

Myra Capital hat mit der New York Stock Exchange eine Index-Palette für institutionelle Investoren gestartet. Gemeinsam können sie die neuen NYSE Dynamic Allocation Index Strategien in unterschiedlichen Anlageprodukten anwenden: Managed Accounts, Publikumsfonds sowie Indexfonds (ETFs).

Mit dem ersten Index der Serie nehmen sie den US-Markt ins Visier. Hierbei mischen sie den US Large Cap Equal Weight Index und den NYSE Current 10 Year US Treasury Index - also US-Aktien und US-Staatsanleihen.

NYSE wird den neuen Index in Echtzeit berechnet - er ist über den NYSE Global Index Feed (GIF) verfügbar.