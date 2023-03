ETF der Woche Gender-ETF: Gleichheit, Gerechtigkeit – Geld verdienen!

Weniger Geld, weniger Sichtbarkeit, weniger Posten: Equal Pay Day und Weltfrauentag zeigen jedes Jahr, dass Frauen längst nicht gleichberechtigt sind. Dabei kann sich ein höherer Frauenanteil auszahlen – für Unternehmen und Anleger:innen. Wie das geht, zeigt der UBS Global Gender Equality ETF.

Frau und Mann stehen hinter einer Waage und sehen in entgegengesetzte Richtungen: Gender-ETFs investieren in Unternehmen, die sich auf Geschlechtervielfalt und Gleichstellung konzentrieren.

Equal Pay Day und Weltfrauentag – im März wird jedes Jahr auf die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern aufmerksam gemacht. Wie dringend das nach wie vor ist, zeigen die Zahlen:

Der Gender Pay Gap liegt in Deutschland bei 18 Prozent.

liegt in Deutschland bei Auch bei der bereinigten Version , bei der Unterschiede im Hinblick auf Beruf, Branche, Beschäftigungs­umfang, Qualifikation oder Karrierelevel herausgerechnet werden, sind es immer noch 7 Prozent.

, bei der Unterschiede im Hinblick auf Beruf, Branche, Beschäftigungs­umfang, Qualifikation oder Karrierelevel herausgerechnet werden, sind es immer noch Betrachtet man den Gender Pension Gap wird klar, wie groß das Problem der finanziellen Ungleichheit wirklich ist. So kommen Frauen beim Renteneintritt auf ein um 59,6 Prozent geringeres eigenes Alterssicherungseinkommen als Männer.

Gender-ETFs als Mittel gegen die Ungleichheit

Dass das nicht so bleiben sollte, ist inzwischen auch in der Finanzbranche ein großes Thema.

Kein Wunder!

Schließlich liegt der Gender Pay Gap hier sogar bei satten 31 Prozent. Damit ist der Finanzsektor im Branchenvergleich traurige Spitze. Das geht aus einer aktuellen Studie der Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu hervor.

Ein Mittel gegen die Ungleichheit sind sogenannte Gender-ETFs.

Gender-ETFs (Exchange Traded Funds) sind börsengehandelte Indexfonds, die in Unternehmen investieren, die sich auf Geschlechtervielfalt und Gleichstellung konzentrieren. Solche Unternehmen können beispielsweise Frauen in Führungspositionen haben oder sich für die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter einsetzen.

Gender-ETFs haben in den vergangenen Jahren Jahren an Beliebtheit gewonnen, da immer mehr Anlegerinnen und Anleger nach Investments suchen, die ihren sozialen und ethischen Werten entsprechen. Die Idee hinter Gender-ETFs ist es, Unternehmen zu fördern, die sich für die Gleichstellung der Geschlechter einsetzen, und dadurch den sozialen Wandel voranzutreiben. Damit zählen Gender-Fonds zum wachsenden Bereich der Social Investments.

In Gender-ETFs werden beispielsweise Aktien von Unternehmen aufgenommen, die

einen hohen Frauenanteil im Vorstand oder Aufsichtsrat aufweisen,

nicht mit Ländern zusammenarbeiten, in denen Frauen diskriminiert werden,

einen nachhaltigen sozialen Zweck erfüllen,

sich für die Einhaltung von Menschenrechten oder für faire Arbeitsbedingungen einsetzen.

Mehr Frauen – mehr Rendite

Portfoliomanager:innen geht es bei Gender-ETFs allerdings nicht nur um das soziale Engagement. Stattdessen stützen sie sich auf Studienergebnisse, denen zufolge sich Unternehmen mit einem hohen Anteil an Frauen auf Führungsebene beispielsweise besser entwickeln als Unternehmen mit männerdominierten Führungsteams.

Längerfristige Beobachtungen der Aktienentwicklung von Firmen mit hoher Frauenquote deuten zudem auf kontinuierliche Kurssteigerungen hin. Hierbei handelt es sich jedoch um Beobachtungswerte, die keinen eindeutigen wissenschaftlichen Rückschluss auf den Geschlechter-Zusammenhang zulassen.

Geschlechtergleichstellung und Rendite: UBS Global Gender Equality ETF

Ein Gender-ETF, der in der Vergangenheit stark performte, ist der UBS Global Gender Equality UCIT ETF. Über die vergangenen drei Jahre kommt er auf ein Plus von 53,9 Prozent. Der ETF investiert in den vom Anbieter eigens berechneten Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Index. Dieser beinhaltet die 100 Firmen weltweit, die sich am stärksten für Gender-Gleichstellung einsetzen.

Für den Index werden 19 Gleichstellungs-Kriterien berücksichtigt. Dazu gehören

gleiche Bezahlung von Frauen und Männern,

eine gute Work-Life-Balance,

Transparenz

und verantwortliches Handeln.

Darüber hinaus schließt er Unternehmen aus, die in den Bereichen Waffen, Glücksspiel oder Tabak aktiv sind oder auf der Liste des norwegischen Ethikrats aufgeführt sind.

Im ETF sollen dabei alle Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index enthalten sein.

UBS-Gender-ETF im Überblick

Wertentwicklung laufendes Jahr: 3,1 Prozent

Prozent Wertentwicklung 3 Jahre: 45,7 Prozent ( 13,4 Prozent p.a.)

Prozent ( Prozent p.a.) ISIN: IE00BDR5GV14

Auflage: 19. Dezember 2017

19. Dezember 2017 Management: UBS Asset Management (UK)

UBS Asset Management (UK) ETF-Volumen: 1.572 Millionen Euro

1.572 Millionen Euro Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,6

0,6 Volatilität 3 Jahre: 21,5 Prozent

21,5 Prozent Laufende Kosten: 0,2 Prozent

Top-Holdings

Chevron Corporation: 1,6 Prozent

The Nielsen Company: 1,6 Prozent

CaixaBank: 1,4 Prozent

Die Hälfte aller Titel im ETF stammen aus den USA (50,5 Prozent). Auf den Plätzen zwei und drei im Länderranking folgen Australien (11,6 Prozent) und Großbritannien (10,1 Prozent).