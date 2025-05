Wie werden Männer und Frauen in Dax-40-Unternehmen bezahlt? Und wie groß sind die Unterschiede? Das hat EY Parthenon untersucht. Das Ergebnis: Der durchschnittliche Gender Pay Gap beträgt 13,9 Prozent, der Median liegt bei 14,3 Prozent. Damit liegen die Unternehmen allerdings unter dem durchschnittliche Gender Pay Gap in Deutschland, der sich auf 16 Prozent beläuft.

Zwischen den einzelnen Unternehmen gibt es allerdings deutliche Unterschiede: Bei der Deutschen Bank erreicht die Lohnlücke mit 38,8 Prozent den Spitzenwert. Weitere hohe Gender Pay Gaps weisen Commerzbank (30,5 Prozent), Hannover Rück (30 Prozent) und die Deutsche Börse auf (29,1 Prozent).

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Generell ist die Situation im Finanzsektor besonders auffällig: Trotz eines größeren Frauenanteils von 50,6 Prozent in der Belegschaft verzeichnen die Finanzunternehmen durchweg hohe Gehaltsunterschiede von jeweils mindestens 25,2 Prozent. Gleichzeitig sind Frauen in Führungspositionen dort deutlich unterrepräsentiert.

Doch tatsächlich gibt es auch Unterschiede in die andere Richtung: Denn bei vier Konzernen verdienen Frauen im Durchschnitt sogar mehr als Männer: Daimler Truck (15 Prozent), BMW (10,9 Prozent), DHL Group (2,2 Prozent) und Vonovia (0,4 Prozent).

EY weist allerdings darauf hin, dass es sich bei den von den Unternehmen veröffentlichten Zahlen jeweils um unbereinigte Werte handelt. Faktoren wie die konkrete Tätigkeit und Qualifikation wurden also noch nicht berücksichtigt oder angepasst. Da Frauen häufiger in Teilzeit arbeiten, was oft nur in niedrigeren Positionen möglich ist, oder seltener Führungskraft sind als Männer, liegt der durchschnittliche Bruttoverdienst der Männer über dem der Frauen.

Die Ergebnisse im Detail:

Unternehmen Gender Pay Gap Daimler Truck -15 Prozent BMW -10,9 Prozent DHL Group -2,2 Prozent Vonovia -0,4 Prozent Beiersdorf 1,1 Prozent Henkel 1,8 Prozent MTU Aero Engines 2,0 Prozent Bayer 3,5 Prozent Mercedes Benz Group 4,8 Prozent Merck 8,8 Prozent Sartorius 11 Prozent Volkswagen 13 Prozent Adidas 13,3 Prozent Fresenius Medical Care 14,3 Prozent Deutsche Telekom 14,5 Prozent Porsche 15,4 Prozent Zalando 15,4 Prozent Rheinmetall 17 Prozent SAP 20 Prozent Continental 22,9 Prozent Allianz 25,2 Prozent Fresenius 26 Prozent Munich Re 28,7 Prozent Deutsche Börse 29,1 Prozent Hannover Rück 30 Prozent Commerzbank 30,5 Prozent Deutsche Bank 38,8 Prozent Airbus keine Angabe BASF keine Angabe Brenntag keine Angabe Eon keine Angabe Heidelberg Materials keine Angabe RWE keine Angabe

Über die Untersuchung:

Für die Untersuchung hat EY Parthenon die CSRD-Berichte der Dax-Unternehmen ausgewertet. EY weist darauf hin: Nicht alle hätten die analysierten Kennzahlen offengelegt, da einige Themen als unwesentlich innerhalb der doppelten Wesentlichkeitsanalyse nach CSRD bewertet worden sein. Die Berichte von Siemens, Siemens Energy, Siemens Healthineers, Infineon, Porsche Automobil Holding, Symrise und Qiagen wurden von der Analyse ausgeschlossen. Die Gründe: abweichendes Geschäftsjahr, verspätete Veröffentlichung oder keine Berichterstattung nach CSRD.