Die Erwerbsrealität vieler auch hochspezialisierter Frauen in Deutschland folgt einem bestimmten Muster: Sie starten ihr Berufsleben mit einer qualifizierten Position und steigen bezüglich Gehalt und Verantwortung schnell auf. Mit der Familiengründung wird der Job für eine Elternzeit unterbrochen, anschließend in Teilzeit wieder aufgenommen. Weitere familienbedingte Unterbrechungen – etwa durch ein zweites Kind oder die Pflege von Angehörigen – folgen.

Trotz hoher Qualifikation und beruflicher Verantwortung führt eine solche Erwerbsbiografie zu geringeren Einkommen, weniger Rentenpunkten und auch nahezu zwangsläufig zu einem zurückhaltenderen Investitionsverhalten. Das Ergebnis: Das Alterseinkommen der Frau liegt signifikant unter dem vergleichbarer männlicher Kollegen.

Dieser so genannte Gender Pension Gap, also die geschlechtsspezifische Lücke bei den Alterseinkünften, beschreibt die prozentuale Differenz zwischen den durchschnittlichen Altersbezügen von Männern und Frauen – und damit die kumulierten Effekte einer erwerbsbiografischen Ungleichheit und die langfristigen Folgen struktureller, gesellschaftlicher und individueller Entscheidungen im Alter.

Strukturelle und verhaltensbezogene Ursachen

In Deutschland ist der Gender Pension Gap weiterhin erheblich: Laut Statistischem Bundesamt haben Frauen ab 65 Jahren im Durchschnitt rund 26 Prozent weniger Einkommen zur Verfügung als Männer.[1] Ohne Hinterbliebenenrenten oder -pensionen steigt der Unterschied sogar auf knapp 37 Prozent.

Betrachtet man ausschließlich die Zahlungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung, wird der Unterschied noch gravierender: Der vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) und Prognos veröffentlichte Gender Pension Gap liegt demnach bei 52 Prozent, auf Westdeutschland fokussiert sind es sogar 66 Prozent.[2] Bei Frauen in Ostdeutschland ist die Lücke deutlich geringer, was vor allem auf andere Erwerbsbiografien und eine höhere Vollzeitquote zurückzuführen ist.

In Deutschland wirkt zudem die sogenannte Motherhood Penalty besonders stark: Laut einer Untersuchung des Princeton-Ökonomen Henrik Kleven brechen die Einkommen von deutschen Müttern im Jahr nach der Geburt des ersten Kindes um mehr als 70 Prozent ein und stabilisieren sich auch in den Jahren danach nur langsam.[3]

Neben strukturellen Rahmenbedingungen spielen auch verhaltensökonomische Aspekte eine Rolle: Frauen investieren im Durchschnitt konservativer, beginnen später mit privater Altersvorsorge und setzen geringere monatliche Beiträge ein. Hinzu kommt, dass betriebliche Altersvorsorgesysteme in Teilzeit- oder geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen oft nicht automatisch greifen. So kumuliert sich im Laufe des Erwerbslebens eine deutliche Versorgungslücke, die im Alter nur schwer zu schließen ist.

Rolle und Verantwortung der Finanzberatung

Für die Finanzberatung ergeben sich aus dem Gender Pension Gap mehrere zentrale Handlungsfelder. Zunächst gilt es, das Thema gegenüber den Kundinnen offen anzusprechen und schon früh für Transparenz und ein Problembewusstsein zu sorgen. Entscheidend ist dabei, nicht mit pauschalen Horrorszenarien, sondern mit einer nachvollziehbaren Darstellung der langfristigen Folgen von Erwerbsunterbrechungen oder Teilzeitmodellen zu argumentieren.

Eine Studie der Allianz hat gezeigt, dass das Bewusstsein für die Problematik ansteigt – mehr als die Hälfte der befragten Frauen sieht bei sich einen Handlungsbedarf für die Altersvorsorge. Vor allem jüngere Frauen zwischen 20 und 30 Jahren beschäftigen sich verstärkt mit dem Thema: Während vor vier Jahren noch 45 Prozent von ihnen angegeben hatten, sich noch gar nicht mit der eigenen Altersvorsorge beschäftigt zu haben, waren es 2024 noch lediglich 15 Prozent. Fast 60 Prozent der jüngeren Frauen fühlen sich von dem Thema aber auch überfordert.[4]

Hier kann eine individuelle Beratung mit maßgeschneiderten Vorsorgekonzepte ansetzen, die gesetzliche, betriebliche und private Bausteine sinnvoll miteinander kombiniert. Wichtig sind flexible Lösungen, die sich an unterschiedliche Lebensphasen anpassen und auch bei wechselnden Erwerbsbiografien Sicherheit geben.

Ein weiterer Aspekt ist der Blick auf die Partnersituation: Wenn ein Einkommen durch Kindererziehung oder Pflege zeitweise sinkt, sollten Paare immer gemeinsam überlegen, wie sich Vorsorgelücken ausgleichen lassen – etwa durch zusätzliche Beiträge in private Vorsorge oder durch Ausgleichszahlungen. Regelmäßige gemeinsame Beratungstermine sind hier besonders zielführend.

Darüber hinaus gilt es, den Kundinnen ihre Anlagechancen an den Kapitalmärkten zu erläutern. Viele Frauen investieren aus Sicherheitsbedürfnis immer noch eher defensiv und verzichten damit auf Renditepotenziale. Hier gilt es, durch konsequente Beratung Orientierung zu geben und mit ausgewogenen Strategien sowohl Sicherheit als auch langfristiges Wachstum des Vermögens zu ermöglichen.

Nicht zuletzt spielt die betriebliche Altersvorsorge eine wichtige Rolle. Teilzeitbeschäftigte oder geringfügig Beschäftigte sind hier bislang oft nicht eingebunden. Finanzberater können gemeinsam mit Arbeitgebern Wege aufzeigen, wie diese Lücke geschlossen werden kann.

Strategische und politische Dimension

Der Gender Pension Gap ist nicht allein die Folge individueller Entscheidungen. Seine Verringerung ist ebenso eine gesellschaftliche und politische Aufgabe. Verbesserte Kinderbetreuungsangebote, die stärkere Einbindung von Vätern in Care-Arbeit, steuerliche Anreize für partnerschaftliche Vorsorge und eine automatische Teilhabe von Teilzeitkräften an der betrieblichen Altersvorsorge sind Beispiele für strukturelle Hebel.

Auch finanzielle Bildung kann ein Schlüssel sein: Institutionelles Engagement vermag nicht nur individuelles Wissen zu stärken, sondern auch strukturelle Veränderungen anzustoßen – ein Ansatz, der weit über einzelne Beratungsgespräche hinauswirkt. Aus Sicht von MLP ist es entscheidend, diese Ebenen zu verbinden: In der Beratungspraxis gilt es, individuelle Lösungen zu entwickeln, die finanzielle Unabhängigkeit ermöglichen. Auf strategischer Ebene muss die Branche Impulse in die politische Debatte einbringen, um die Rahmenbedingungen nachhaltig zu verbessern.

Denn: Der Gender Pension Gap ist kein Randthema, sondern eine zentrale Herausforderung für die Altersvorsorgeberatung. Er zeigt, wie stark sich ökonomische und gesellschaftliche Strukturen über Jahrzehnte hinweg auf den finanziellen Handlungsspielraum im Alter auswirken. Für die Finanzberatung bedeutet das: proaktiv handeln, passgenaue Lösungen entwickeln – und den Dialog über gerechtere Rahmenbedingungen aktiv mitgestalten.

