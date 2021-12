Generali ade, hallo Stuttgarter: Frank Karsten wechselt die Versicherung

Das sind aber nicht die einzigen personellen Veränderungen bei der Generali. So ist der 53-Jährige Michael Stille ab dem 1. April Vorstandsmitglied für das neu geschaffene Ressort Betriebliche Altersversorgung (bAV). Die Entscheidung für ein zusätzliches Vorstandsressort liege in der wachsenden Bedeutung dieses Geschäftsfelds. Zahlreiche Dax-Unternehmen und internationale Firmen gehörten zu den Kunden der bAV-Spezialisten der Generali, so das Unternehmen in einer Mitteilung