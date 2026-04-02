Russell Büsst löst Bruno Servant als CEO von Generali AM ab
Generali Asset Management bekommt einen neuen Chef: An der Spitze des Vermögensverwalters aus der Generali-Gruppe soll künftig Russell Büsst stehen. Der Nominierungsausschuss schlug Büsst für diese Rolle vor – ebenso wie Filippo Casagrande, der eine neu geschaffene Position als General Manager übernehmen soll.
Beide Ernennungen werden wirksam, sobald das Mandat des amtierenden CEO Bruno Servant Ende April 2026 ausläuft. Die zuständigen Gremien müssen den Personalien noch zustimmen.
Wechsel innerhalb des Konzerns
Büsst leitet derzeit als Gesamtchef (CEO) und Investmentchef (CIO) die europäischen Aktivitäten von Conning, einer anderen zu Generali Investments gehörenden Anlagegesellschaft. Dort verantwortet er die Corporate Governance und ebenso die Steuerung des Portfoliomanagements und der Investmentstrategie.
Mit seiner Berufung an die Generali-AM-Spitze soll Büsst nun das Geschäft mit institutionellen Kunden und Pensionskassen außerhalb der Generali-Gruppe weiter ausbauen – ein Segment, in dem Generali AM nach eigenen Angaben 2025 einen neuen Höchststand erreicht hat.
Der zukünftige General Manager Casagrande, der Büsst in dessen neuer Rolle ergänzen soll, ist bereits seit 2009 bei Generali Investments an Bord. Er ist dort Investmentchef und seit März 2025 außerdem Vorsitzender (Chair) von Generali Investments Luxemburg. An der Seite von Büsst soll Casagrande „die Führungsstruktur für weiteres Wachstum stärken“, wie es von dem Unternehmen heißt.
Woody Bradford, CEO von Generali Investments, lobt den scheidenden Generali-AM-Chef Servant für seine Amtszeit und hebt die starke Geschäftsentwicklung 2025 hervor – trotz volatiler Märkte seien Ergebnisse und Kundenbindung stabil geblieben.
Übernahme von Generali Investments durch Natixis gescheitert
Die Personalie fällt in eine strategisch bedeutsame Phase: Nachdem das geplante milliardenschwere Joint Venture von Generali Investments mit Natixis – das ein neues Vermögensverwaltungs-Schwergewicht in Europa hätte entstehen lassen – am Widerstand der italienischen Regierung und zweier Großaktionäre gescheitert war, baut der Generali-Konzern sein Asset-Management nun eigenständig weiter aus.
Generali Asset Management ist Teil von Generali Investments, dem Asset-Management-Arm des italienischen Versicherungskonzerns Assicurazioni Generali. Es ist auf aktiv verwaltete Fonds sowie Anlagen in Public und Private Markets spezialisiert. Ende 2025 verwaltete Generali AM ein Vermögen von 386,5 Milliarden Euro.