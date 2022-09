Stefan Lehmann Generationswechsel bei der Generali in Deutschland

Großumbau bei der deutschen Generali-Tochtergesellschaft, die hierzulande mit den Marken Generali, Cosmos Direkt und Dialog in den Segmenten Leben, Kranken und Schaden/Unfall tätig ist: Innerhalb der internationalen Generali Group gibt es ab sofort eine neu geschaffene Geschäftseinheit, die die Länder Deutschland, Österreich und Schweiz umfasst.

Giovanni Liverani © Generali Deutschland AG

Gleichzeitig gibt es personelle Veränderungen im Vorstand und dem Aufsichtsrat: Die Führung der neu geschaffenen Business Unit „Germany, Austria and Switzerland“ übernimmt Giovanni Liverani, bisher Chef der Generali Deutschland. Dort leitet er ab sofort das Kontrollgremium, wie bereits bei der Generali in Österreich und demnächst auch in der Schweiz.

Neuer Vorstandsvorsitzender der Generali Deutschland ist Stefan Lehmann, der als Country Manager Germany künftig an Liverani berichtet. Lehmann ist neben Giovanni Liverani auch Mitglied des Generali Group Management Committee. Das ist das Top-Management-Gremium des insgesamt 13 Millionen Kunden zweitgrößten Erstversicherers im deutschsprachigen Raum.

Stefan Lehmann führt Generali Deutschland

Lehmann ist seit 2004 für die Generali in Deutschland tätig. So war er von 2017 bis 2021 deren Finanzchef. Seit Jahresbeginn verantwortet er die Vertriebspartnerschaft der Italiener mit der Deutschen Vermögensberatung (DVAG). Er bleibt auch weiterhin Vorstandsvorsitzender der Generali Deutschland Lebensversicherung und der Generali Deutschland Versicherung.

Ebenfalls zum 1. September übernimmt Benedikt Kalteier die neu geschaffene Position des Chief Distribution Officer. In dieser Funktion ist er zusätzlich zu seinen bestehenden Aufgaben auch für den bisherigen Vorstandsbereich von Lehmann verantwortlich. Kalteier wurde Ende 2020 als Chief Business Officer Digital in den Vorstand der Generali Deutschland berufen.