Die Generali schafft ein eigenständiges Ressort für den Maklervertrieb im Konzernvorstand, das Eigengewächs Tamara Pagel zum Jahresbeginn übernimmt. Sie bleibt Chefin der Dialog.

Seit Beginn ihrer Karriere arbeitet Tamara Pagel bei der Generali. Nun hat sie es in Konzernvorstand geschafft.

Der Vorstand der Generali Deutschland wird weiblicher und größer. Der Konzern schafft ein eigenständiges Vorstandsressort für das Maklergeschäft, das Tamara Pagel ab dem 1. Januar 2026 als Chief Business Officer Broker übernimmt. Der neue Posten darf als Aufwertung ihrer Rolle verstanden werden, denn Pagel bleibt parallel auch Vorstandsvorsitzende der Dialog Versicherungen, die als Konzerntochter für das Maklergeschäft zuständig ist.

Neues Ressort soll weitere Wachstumsvoraussetzungen schaffen

Die konkreten Gründe für die Entscheidung sind nicht bekannt. Von der Generali selbst heißt es in einer Unternehmensmitteilung lediglich, dass man mit dem neu geschaffenen Vorstandsressort die Verantwortung für die Steuerung des Maklervertriebswegs in einer Hand bündeln will. Diese schaffe weitere Voraussetzungen für profitables Wachstum. Die Entscheidung fällt acht Monate, nachdem Pagel ihre Posten angetreten hatte.

Pagel hat bereits seit 2009 verschiedene Funktionen und Führungspositionen in der Generali Deutschland inne. Sie ist ein echtes Eigengewächs, das einst als Kauffrau für Versicherungen und Finanzen im Konzern begann. Mit ihr werden ab dem kommenden Jahr vier von elf Vorstandsposten der deutschen Generali-Einheit weiblich besetzt sein.

Stefan Lehmann, Vorstandsvorsitzender der Generali Deutschland sagt über Pagel: „Mit ihrer umfassenden Expertise hat sie bereits maßgeblich zur Neupositionierung der Dialog Versicherungen beigetragen und wird den eingeschlagenen Kurs des profitablen Wachstums im Maklergeschäft weiter fortsetzen.“

Gleichzeitig hat der Aufsichtsrat der Generali Deutschland die Vorstandsmandate von Melanie Kramp-Gerstner (42), Marcela Středová (49) sowie Edoardo Malpaga (50) frühzeitig verlängert. Alle Personalentscheidungen stehen noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin).