Generali: Zingal-Krpanić wird neue Firmenkunden-Vorständin
Die Generali hat für Ihre Tochter Generali Deutschland Versicherung AG einen neuen Vorstandsposten geschaffen: Am 1. Januar 2026 wird Feriha Zingal-Krpanić neue Vorständin für das Firmenkundengeschäft.
Der Konzern vermittelt Sachversicherungen über die mehr als 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen der Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG). Bei ihrem neuen Arbeitgeber ergänzt Zingal-Krpanić das bislang dreiköpfige Management aus Roland Stoffels, Jens Bönisch und Melanie Kramp-Gerstner.
Karriere bei Ergo uns Axa
Die 43-Jährige bringt laut einer Unternehensmitteilung umfassende Expertise im Bereich der Schaden- und Unfallversicherung mit. Zuletzt war sie bei der Ergo als Vorständin für das Privatkundengeschäft verantwortlich und Vorstandsvorsitzendes des konzerneigenen Direktversicherers. Diese Posten endeten laut Ihres Linkedin-Profils allerdings bereits im Mai dieses Jahres. Von 2014 bis 2022 war die promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin beim Axa-Konzern in verschiedenen Führungspositionen tätig, darunter als Geschäftsfeldleiterin Unfallversicherung.
Die konkreten Hintergründe, warum das neue Ressort gerade jetzt geschaffen wurde, sind unklar. Roland Stoffels, Vorstandsvorsitzender der Generali Deutschland Versicherung bezeichnet Zingal-Krpanić als erfahrene Branchenkennerin und Expertin für die Schaden- und Unfallversicherung.
Er sagt: „Gemeinsam mit unserem langjährigen, exklusiven Partner, der Deutschen Vermögensberatung, wollen wir das Firmen- und Gewerbekundengeschäft nachhaltig ausbauen. Dr. Feriha Zingal-Krpanić wird die Positionierung der Generali Deutschland Versicherung als Firmenkundenversicherer weiter stärken.“