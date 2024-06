Die Generali Deutschland gibt Führungswechsel im Aufsichtsrat der Generali Deutschland (GD) sowie in den Aufsichtsräten und Vorständen der Generali Deutschland Lebensversicherung (GEDL) und Generali Deutschland Versicherung (GEDV) bekannt. Giovanni Liverani (60) legt zudem sein Mandat als Aufsichtsratsvorsitzender der GD, der GEDL und der GEDV nieder.

Liveranis Nachfolger als Aufsichtsratschef der GD wird der bisherige Versicherungschef (CEO Insurance) der Generali Gruppe Giulio Terzariol (52). Den Aufsichtsratsvorsitz von GEDL und GEDV übernimmt Stefan Lehmann (51). Dafür gibt Lehmann seinen Vorstandsposten bei den beiden Gesellschaften auf.

Rothaufe und Stoffels steigen auf

Uli Rothaufe (48), Versicherungschef der Sparte Leben und Gesundheit (Chief Insurance Officer Life and Health) im Vorstand der GD, übernimmt ab sofort zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben die Funktion des GEDL-Chefs. Sein Vorstandskollege Roland Stoffels (57), der als Versicherungschef den Bereich Schaden- und Unfallversicherung leitet (Chief Insurance Officer P&C), zeichnet nun zusätzlich als Vorstandschef für die GEDV verantwortlich.

Rothaufe ist seit 20 Jahren in der Generali Gruppe aktiv. Er stieg 2004 als Referent Konzernrevision bei der AMB Generali Holding in Aachen ein. Anschließend hatte er mehrere Gruppen- und Abteilungsleiter-Positionen bei der Generali Deutschland und ihren Töchtern Cosmos Direkt und Generali Lebensversicherung inne. 2017 stieg er zum Vorstandssprecher und Versicherungschef der GEDL auf. Seit 2019 ist er Versicherungschef Leben, seit Januar 2023 Versicherungschef Leben und Gesundheit der Generali Deutschland. In dieser Position ist er auch für die Generali Deutschland Krankenversicherung, die Dialog Lebensversicherung sowie die Envivas Krankenversicherung zuständig.

Stoffels stieg 2009 als Mitglied der Geschäftsführung bei der Generali Deutschland Schadenmanagement ein. Ein Jahr später übernahm er den Vorsitz in der Geschäftsführung der Generali-Tochter. Seit Juli 2019 zeichnet er als Versicherungschef Schaden- und Unfallversicherung der Generali Deutschland unter anderem auch für die Dialog Versicherung sowie die Advocard Rechtsschutzversicherung verantwortlich.