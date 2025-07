Die Generali-Zentrale in Neuperlach gilt als in die Jahre gekommen.

Der Versicherer Generali will seine Deutschland-Zentrale in München angeblich vom Stadtteil Neuperlach ins Quartier Werksviertel beim Ostbahnhof verlegen. Das berichtete Ende vergangener Woche zunächst die „Süddeutsche Zeitung“ (SZ) mit Verweis auf „Branchenkreise“. Die Generali hielt sich zu den Gerüchten bisher bedeckt.

Umzug am liebsten schon 2027

Die deutsche Tochtergesellschaft des italienischen Versicherers will laut des Medienberichts spätestens 2028 die neuen Büros bezogen haben. Deutschlandchef Stefan Lehmann strebe gar einen früheren Einzug an. Die Rede ist vom Jahr 2027, so die „SZ“ und bezeichnet etwaige Pläne als „höchst ehrgeizig, da mit dem Bau höchst noch nicht begonnen wurde“. Für den „ungeduldigen Lehmann“ sei der Umzug ein wichtiger Schritt bei der Digitalisierung und der kulturellen Transformation des Versicherers.

Betroffen wären rund 1.700 Mitarbeiter. Lehmann erhoffe sich für diese einen „Produktivitäts- und Zufriedenheitsschub“. Laut eines weiteren Medienberichts des Fachportals „Versicherungswirtschaft Heute“ hat der Konzern gerade beim Punkt Mitarbeiterzufriedenheit Verbesserungspotential. Bei einigen Beschäftigten sei demnach der Frust über das Unternehmen groß, etwa mit Blick auf Themen wie Kommunikation oder Führung. Auch das bestehende Bürogebäude in München habe seine „besten Tage hinter sich“, heißt es in dem Bericht.

Erwerb des Projekts war bereits im Frühjahr bekannt geworden

Das neue Gebäude wolle die Generali selbst bauen. Im April des Jahres hatte unter anderem die „Immobilien Zeitung“ über Hinweise berichtet, nach denen der Konzern das Entwicklungsprojekt „R139“ an der Rosenheimer Straße im Werksviertel vom Kölner Projektentwickler Art-Invest Real Estate Management gekauft habe. Laut damaliger Medienberichte für einen Preis von 150 Millionen Euro.

Konkret entstehen soll ein hochmoderner Büroturm unter dem Namen „Momenturm“. Der Begriff ist ein Kunstwort, gebildet aus den Wörtern „Momentum“ und „Turm“. Der Projektentwickler nennt auf seiner dazugehörigen Website eine Nutzfläche von 25.900 Quadratmetern, die Gebäudehöhe indes nicht. Laut „Immobilien Zeitung“ sollen es 65 Meter sein. Teil des Projekts ist auch eine Gastronomie mit einer Fläche von 1.400 Quadratmetern.

Der neue Gebäudekomplex der Generali soll laut „SZ“ mit modernster Technik ausgestattet werden und neue Formen der Zusammenarbeit ermöglichen. Deutschlandchef Lehmann wolle auch davon profitieren, dass die Nähe von Technologie-Unternehmen an dem Standort den Versicherer als Arbeitgeber im Wettbewerb gerade um digitalen Fachkräfte attraktiver macht.

Neuer Standort ist ein Hotspot in München

Das Werksviertel hat sich dank seiner guten Anbindung in den vergangenen Jahren zu einem Hotspot für Unternehmen aus der Technologie-, Versicherungs- und Kreativwirtschaft entwickelt. Im März war bekannt geworden, dass Siemens aus dem Münchener Südosten in das neue Quartier am Ostbahnhof zieht. In der Atelierstraße hat auch der Direktversicherer Allianz Direct seine Büros. Der Rückversicherer Munich Re gründete dort seinen Innovationsstandort „The Lab“.

Das Werksviertel war einst ein Industriegebiet. Dort arbeiteten unter anderem der Kartoffelprodukt-Hersteller Pfanni und die Optimol Ölwerke. Die Industrie ist umgesiedelt, seit 2012 werden dort Büros gebaut.

Hochhaus-Ensemble nur teilweise ein Neubau

An der Adresse Rosenheimer Straße 139 steht derzeit ein Hochhaus aus den 1970er-Jahren und ein Ensemble auf Flachbauten. 2019 wurde es verkauft, 2022 wurden dann Entwürfe für einen Umbau und die Sanierung der Immobilie der Kommission für Stadtgestaltung vorgelegt.

Die damaligen Pläne sahen vor, die ein- und zweigeschossigen Gebäude auf dem Gelände abzureißen, das bestehende Hochhaus im Kern zu erhalten, innen neu auszubauen und außen neu zu verkleiden sowie durch zwei neue Hochhäuser mit 17 und 19 Stockwerken zu ergänzen, die mit einer gemeinsamen Fassade verbunden werden. „Diese Fassaden springen in den einzelnen Höhen unterschiedlich weit vor. Dadurch gibt es Terrassen, die begrünt werden, auch die Dächer sind begrünt“, sagte Architekt Fabian Ochs damals zu den Plänen der „SZ“.

Seit der Projektvorstellung soll es bei der Planung Anpassungen bei Fassadengestaltung, Nutzungsaufteilung und technischen Details gegeben haben, Zahl und Anordnung der Gebäude entsprechen aber weiterhin dem ursprünglichen Konzept.