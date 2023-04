N2G Worldwide Insurance Services hat Kevin M. Strong als neuen Chef gewonnen. Er ersetzt den in den Ruhestand tretenden Bill Skapof, der das Unternehmen mit Hauptsitz im US-Bundesstaat New Jersey seit der Gründung vor drei Jahren leitete. N2G ist Teil eines Joint Ventures der Generali Global Corporate & Commercial (GC&C) und des Versicherungs- und Finanzdienstleistungskonzern Nationwide. Zum Produktangebot gehören multinationale Versicherungen für Unternehmens- und Handelskunden in mehr als 160 Ländern.

Kevin M. Strong © Generali GC&C

Strong übernimmt das Ruder von N2G mit mehr als 20 Jahren Branchenerfahrung bei globalen Versicherern und Maklerbetrieben. Der ehemalige Leiter des multinationalen Geschäfts bei The Hartford leitete dort unter anderem die kanadische Niederlassung des US-Finanzkonzerns. Zuvor war er bei XL Catlin tätig und leitete Teams in den USA, Mexiko, Großbritannien, Österreich, Indien, Hongkong und China. Kevin hatte auch Führungspositionen bei den Versicherungsmaklern Marsh und Aon in New York inne.

„Ich bin zuversichtlich, dass er die Geschäftstätigkeit von N2G weiter verbessern und ausbauen kann“, sagt GC&C-Chef Christian Kanu. „Dank seiner umfassenden internationalen Erfahrung in der Versicherungsbranche wird Kevin unserer Strategie, multinationale Lösungen für internationale Geschäftskunden anzubieten, einen Mehrwert verleihen und ihr Geschäft weltweit schützen. Ich möchte auch Bill meinen Dank für seine hervorragende Arbeit und sein Engagement im Laufe der Jahre aussprechen.“