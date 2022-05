Gewerbeversicherung Industrieversicherer von Generali bekommt neuen Underwriting-Chef

Ab dem 1. Juli 2022 leitet Matthias Arnold beim Versicherer Generali das Underwriting-Geschäft in dessen weltweiter Schaden- und Unfallversicherungssparte für Unternehmen. In seiner neuen Funktion soll er das Portfolio dieser Einheit namens Global Corporate & Commercial (GC&C) taktisch weiterentwickeln.

Gleichzeitig soll Arnold „eine hervorragende Underwriting-Qualität sicherstellen, um Wachstum und herausragende Werte für Kunden und Makler zu generieren“. So heißt es in der Pressenachricht. Er habe in seiner bisherigen Karriere bei der Generali „ein beeindruckendes Haftpflichtportfolio aufgebaut“.