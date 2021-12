Generali Investments Deutschland mit neuem Vertriebschef

Der 42-Jährige, der seit mehr als zehn Jahren im Unternehmen tätig ist, verantwortet nun den Vertrieb von Fonds und fondsgestützten Produkten von Generali Investments über die Konzernvertriebe der Generali Deutschland Gruppe. Die Position des Leiters Vertriebsmanagement sei neu geschaffen worden, so die Gesellschaft in einer Mitteilung.Generali Investments Deutschland gehört zur Generali Investments, dem Vermögensverwalter der internationalen Generali Gruppe. In Deutschland ist die Gesellschaft unter anderem als Vermögensverwalter und Fondsgesellschaft der Generali Deutschland Gruppe aktiv und richtet sich sowohl an institutionelle Kunden als auch an private Anleger. Der Vertrieb an Privatkunden erfolgt vorwiegend über die Konzernvertriebe der Generali Deutschland Gruppe.