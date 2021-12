Generali Investments Europe Doppelte Verstärkung für Generalis Vermögensverwalter

Andrea Favaloro ist ab sofort neuer Vertriebs- und Marketingleiter bei Generali Investments Europe. Er ist in dieser Position für den weltweiten Vertrieb an institutionelle und private Kunden verantwortlich und soll das Drittkundengeschäft voranbringen. Favaloro kommt von BNP Paribas Investment Partners. Dort war er seit 2011 Leiter des internationalen Vertriebs. Antonio Cavarero verstärkt ab 15. Mai 2014 als Rentenchef für Italien das Anleihemanagement von Generali. Er ist für ein Team von zwölf Portfoliomanagern und rund 160 Milliarden Euro an festverzinslichen Anlagen in Italien verantwortlich. Bevor er bei Generali unterschrieb, war er Händler bei der Deutschen Bank in London. Cavareros Stellvertreter ist Fabio Cleva. Er ist seit 2003 Anleihemanager im Unternehmen. Generali Investments Europe ist der Vermögensverwalter der Generali Gruppe. Das verwaltete Vermögen beträgt gut 340 Milliarden Euro. Festverzinsliche Anleihen sind mit gut 80 Prozent das Kerngeschäft.