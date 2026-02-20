Die Anwälte Jöhnke & Reichow hatten die Generali wegen einer angeblich verzögerten BU-Leistungsprüfung kritisiert. Die Stellungnahme des Versicherers erweist sich als Bumerang.

Ende Januar hatte die auf Versicherungsrecht spezialisierte Hamburger Rechtsanwaltskanzlei Jöhnke & Reichow über ein Leistungsprüfungsverfahren berichtet, in welchem eine Versicherte über viele Monate hinweg keine Reaktion der Generali Deutschland Lebensversicherung erhielt. Damit wollte man auch verdeutlichen, welchen Stellenwert Kunden diesem Thema neben dem reinen Bedingungswerk der Produkte beimessen sollten.

Mittlerweile ist der Fall formal erledigt. Der Versicherer hat die Berufsunfähigkeit der betroffenen Versicherungsnehmerin anerkannt und Leistungen erbracht. Doch nun liefern sich der Versicherer und Jöhnke & Reichow einen offenen Schlagabtausch über den Ablauf des Verfahrens. Auf eine Stellungnahme der Generali haben jetzt wiederum die Anwälte gekontert.

Hintergrund: Monatelanges Schweigen im Leistungsfall

Doch der Reihe nach: Eine examinierte Altenpflegerin hatte im Dezember 2023 den Antrag auf Berufsunfähigkeitsrente gestellt. Die Versicherte leidet seit November 2019 unter einem Erschöpfungssyndrom sowie Konzentrations- und Gedächtnisproblemen und ist seit Februar 2020 nicht mehr in der Lage, ihre Tätigkeit auszuüben.

Nach der Antragstellung forderte die Generali zunächst mehrfach weitere Unterlagen an. Im Februar 2025 teilte der Versicherer schriftlich mit, mehr Zeit für die Prüfung zu benötigen – danach meldete er sich laut Jöhnke & Reichow monatelang nicht mehr. Zwölf Erinnerungsschreiben mit Fristsetzung blieben unbeantwortet.

Generali reagiert: Anerkenntnis und Stellungnahme

Mit Schreiben vom 30. Januar 2026 – elf Monate nach dem letzten offiziellen Zwischenbescheid und 25 Monate nach Einreichung des Leistungsantrags – erkannte die Generali die Berufsunfähigkeit der Versicherten an und erbrachte auch die entsprechenden Leistungen. Zudem erstattet der Versicherer laut Jöhnke & Reichow die Rechtsverfolgungskosten.

Doch den inhaltlichen Vorwurf wollte man offenbar nicht auf sich sitzen lassen. In ihrer Stellungnahme, die offenbar direkt an die Kanzlei und Fachmedien gerichtet war, heißt es: „Wie Sie wissen, ist die Bearbeitung von Leistungsfällen ein anspruchsvoller und umfangreicher Prozess. Dabei müssen viele Sachverhalte sorgfältig geprüft und bewertet werden. Zusätzlich sind wir als Versicherer auf wichtige Informationen externer Stellen angewiesen, deren Rückmeldungen oft mehr Zeit in Anspruch nehmen. Wir wissen, dass dieser Ablauf für betroffene Versicherte Geduld erfordert. Deshalb verstehen wir gut, dass längere Bearbeitungszeiten in der Berufsunfähigkeitsversicherung zu Rückfragen oder Unmut führen können.“

Gegenteilige Behauptungen in Stellungnahme

Zum konkreten Vorwurf, sich über elf Monate nicht gemeldet zu haben, widerspricht die Generali ausdrücklich: „Tatsächlich entspricht der Vorwurf, wir hätten uns über elf Monate nicht bei der Frau L. gemeldet, nicht den Tatsachen. Nach dem letzten schriftlichen Zwischenbescheid im Februar 2025 mit der Information, dass die Leistungsprüfung noch andauert, gab es im weiteren Jahresverlauf sowohl telefonischen wie auch schriftlichen Kontakt mit Frau L.“ Dabei sei es unter anderem um noch fehlende Nachweise von Dritten und von ihr selbst gegangen.

Zur Frage einer möglichen Verzögerungstaktik erklärt der Versicherer: „Eine bewusste zeitliche Verzögerung der Bearbeitung oder gar Hinhaltetaktik lag und liegt damit nicht vor. Wir hatten den Fall von Frau L. bereits in der abschließenden Prüfung, als uns Ihre Nachricht per Fax erreichte.“

Insgesamt wirft die Vorgehensweise der Generali Fragen auf. Gerade, weil den Vorwürfen nur mit gegenteiligen Tatsachenbehauptungen entgegengetreten wird und auch kein Versuch unternommen wird, diese anhand objektiver Belege zu widerlegen, hätte dem Konzern klar sein können, dass die Gegenseite und mutmaßlich auch die Öffentlichkeit dadurch nicht zu überzeugen sein wird.

Kanzlei widerspricht: „Entspricht nicht den tatsächlichen Gegebenheiten“

Und so kam diese Woche die erwartbare Retourkutsche in einer ausführlichen Gegenstellungnahme von der Kanzlei auf deren Website. Darin heißt es von Rechtsanwalt Björn Thorben M. Jöhnke: „Bedauerlicherweise entspricht die Darstellung der Generali (...) nicht den tatsächlichen Gegebenheiten, was eine Rücksprache mit der Mandantschaft beziehungsweise der betroffenen Versicherungsnehmerin ergab.“

Konkret bestreitet die Kanzlei, dass die Generali proaktiv Kontakt aufgenommen habe. Richtig sei vielmehr, dass die Versicherte selbst am 26. November 2025 die Leistungsprüfungsabteilung der Generali telefonisch kontaktiert habe – „aufgrund der beschriebenen Nichtreaktion der Generali während der gesamten Leistungsprüfung“.

Leistungsanträge angeblich ein Jahr im Rückstand

In diesem Telefonat, so die Kanzlei, habe eine Mitarbeiterin der Leistungsprüfungsabteilung der Versicherten mitgeteilt, dass die Generali mit den Bearbeitungen der Leistungsanträge circa ein Jahr im Rückstand sei. Eine Gesprächsnotiz liege der Kanzlei vor. Auf den Hinweis der Versicherten, dass ihr Leistungsantrag bereits zwei Jahre zuvor gestellt worden sei, habe die Mitarbeiterin geantwortet, dass aktuell „Jahresabschluss und auch Erkältungszeit“ sei.

Bezüglich der Wartezeit sei der Versicherten zunächst mitgeteilt worden, dass noch 100 Vorgänge vor ihrem Antrag zu bearbeiten seien; diese Zahl wurde im Gespräch auf 37 korrigiert, nachdem die Mitarbeiterin erkannt hatte, dass es sich um einen Erstantrag handelte.

Die Begründung der Generali, dass neu eingereichte Unterlagen die abschließende Leistungsprüfung ermöglicht hätten, bezeichnet die Anwaltskanzlei als „Schutzbehauptung“. Denn bei den nachgereichten Dokumenten habe es sich im Wesentlichen um aktuelle Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen sowie einen Bericht des Universitätsklinikums Münster vom 18. März 2025 gehandelt. Dieser sei nahezu identisch mit einem Bericht des gleichen Klinikums vom März 2024, welcher dem Versicherer bereits vorlag.

Fazit: Nicht akzeptables Verhalten eines BU-Versicherers

Das Fazit von Jöhnke über die Generali fällt verheerend aus: „Nach alledem steht (...) fest, dass die Generali das vorliegende Leistungsprüfungsverfahren deutlich verzögert und damit gegen vertragliche Pflichten verstoßen hat. Ob es der Generali aktuell an personellen Kapazitäten in der Leistungsprüfungsabteilung mangelt, entzieht sich der Kenntnis von Jöhnke & Reichow. Jedenfalls war und ist ein derartiges Verhalten eines Berufsunfähigkeitsversicherers nicht akzeptabel und nicht hinnehmbar.“

Wichtig zu wissen: Die Anerkennung der Berufsunfähigkeit zwar den Leistungsstreit beendet, nicht jedoch die rechtliche Auseinandersetzung über die Bearbeitung. Ob daraus weitere Ansprüche entstehen, könnte erst eine juristische Klärung entscheiden.