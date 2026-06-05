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Versicherungen

Generali mit neuem Konzern-Investmentchef

Luca Cetrano Generali mit neuem Konzern-Investmentchef

Der italienische Versicherungskonzern Generali hat Luca Cetrano zum neuen Investmentchef ernannt. Er berichtet direkt an den Konzern-Generaldirektor Marco Sesana.

Luca Cetrano
Luca Cetrano ist neuer Konzern-Investmentchef von Generali. | Bildquelle: Generali
Von  | Redakteurin
Aktualisiert am:

Der italienische Versicherungskonzern Generali hat Luca Cetrano mit Wirkung zum 1. Juni 2026 zum Group Chief Investment Officer (Konzern-Investmentchef) ernannt. In seiner neuen Funktion berichtet er direkt an den Konzern-Generaldirektor Marco Sesana.

Cetrano folgt auf Francesco Martorana. Martorana war seit 2013 für die Generali Group tätig und hatte 2017 die Position des Head of Investments bei der Fondsgesellschaft Generali Investments übernommen, bevor er im März 2021 zum Group Chief Investment Officer auf Konzernebene aufstieg. Laut Medienberichten hatte er im Mai 2026 seinen Rücktritt eingereicht.

Vor Martorana hatte Timothy Ryan die Position des Group Chief Investment Officers seit Januar 2017 inne. Nach Ryans Abgang im März 2021 wurde die Funktion bei Generali neu strukturiert: Sandro Panizza übernahm die neu geschaffene, übergeordnete Position des Group Chief Insurance & Investment Officer (CIIO), während Martorana gleichzeitig als Group Chief Investment Officer eingesetzt wurde — zuständig für die Versicherungsportfolios des Konzerns und direkt an Panizza berichtend.

Seit 2012 bei Generali 

Cetrano verantwortet künftig die Steuerung, Koordination und Überwachung sämtlicher Investmentaktivitäten für die Versicherungsportfolios des Generali-Konzerns.

Cetrano ist seit 2012 für Generali tätig, wo er zunächst bei Generali Investments verschiedene Positionen mit wachsender Verantwortung übernahm. 2021 wurde er zum Head of Portfolio Construction and Tactical Asset Allocation (Leiter Portfoliokonstruktion und Taktische Vermögensallokation) ernannt. Zuletzt wurde sein Aufgabenbereich um die Strategische Vermögensallokation sowie das Holding-Investmentportfolio des Konzerns erweitert.

Generali zählt zu den größten integrierten Versicherungs- und Asset-Management-Gruppen weltweit. Der Konzern verwaltete Ende 2025 Vermögenswerte von rund 900 Milliarden Euro. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 88.000 Mitarbeiter und betreut nach eigenen Angaben rund 75 Millionen Kunden weltweit. 

Svetlana Kerschner studierte BWL an der DHBW Mannheim sowie Publizistik, Psychologie und Komparatistik an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Anschließend absolvierte sie von 2009 bis 2010 ein Volontariat bei DAS INVESTMENT, wo sie seit 2011 als Redakteurin arbeitet. Ihr Schwerpunkt sind aktuell die Versicherungsthemen. Mehr über Svetlana Kerschner
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